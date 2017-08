GCSE Results 2017: Your results guide for the Fylde

Here are the GCSE results from the schools across the Fylde coast.

Please refresh this page regularly as we continue to update the list of results throughout the day.

**Montgomery High

Twelve Passes

J Wylie

Eleven Passes

S Barber, A Busby, A Buzza, C Dawson-Nuttall, J Green, A Hartley, M Khan, J Laine

Ten Passes

E Abram, B Atherton, S Bairstow, E Ball, N Barber, L Bateman, J Beddis, N Bonnett, J Bradbury, L Butters, R Chadwick, M Chodarcewicz, M Cornthwaite, A Cosgrove, G Cramer, J Danyadi-Sharples, C Darvill, L Day, J Deen, C Doyle, J Drewitt, C Fairfax-Ware, S Fakir, G Fletcher, R Graley, T Guo, M Hall, L Hemingway, A Hemming, C Hill, L Hoddinott, L Hooson, W Hunt, E Johnston, V Kinnon, E Lee, K Parker, T Parkinson, D Paterson, C Pearce, N Shenton, E Strangwood, K Thompson, N Whitehead, N Wilkinson, E Wright, E Wright, C Wyles, M Wyles, Y Wynn

Nine Passes

B Allen, J Allen-Rogers, J Ashton, J Ashworth, V Baron, M Binns, L Bradley, L Brooksbank, C Burgess, T Burrows, A Butterworth, R Buttery, J Caine, S Carey-Parker, M Cholmondeley, S Chrisham, C Clark, J Clarke, R Clayton, J Cleary, S Collier, M Conlon, T Cookson, E Cooper, J Cooper, M Cooper, C Cox, T Cranstoun, E Cunningham, J Davis, N Dawber, E Drayson, R Eden, L Edwardes, T Elliott, C Fairfax, E Farran, D Fiefield, K Fife, J Fleetwood, L Fletcher, Z Foden, S Forbes, K Gawthrop, K Glover, E Gorman, D Graham, J Graham, L Gratton, A Gray, J Greensmith, O Hadley-Johnson, C Haley, P Hargreaves, C Harrison, E Helm, E Hinds, T Holland, H Howell, D Howitt, J Hughes, L Ingham, S Jarvie, G Johnson, J Johnson, K Kiernan, J Lever, J Longbottom, G Magowan, M Mahtani, G Mallon, B Markin, J Mason, E Mccarthy, R Mcneal, Z Molloy, A Montgomery, J Morton, L Mullan, N Naylor, B Nichols, K Normington, A North, K Parkinson, T Pedersen, N Percival, S Poleon, J Powell, J Preddy, C Ralph, D Rolfe, Y Roughley, E Roylance, K Rutland, K Sandham, C Sargent, G Scott, O Shepherd, E Short, M Simpson, C Smith, D Smith, E Smith, E Spooner, A Steeden, N Stocker, J Summers, L Taylor, M Taylor, C Thompson, O Thompson, M Thornley, M Tongue, J Tuley, J Turner, K Verity, J Walker, B Waters, J Weavill, P White, E Whitehead, A Wilkinson, R Wilkinson, M Williams, M Wills, E Wilson, J Wilson, W Wozniak, A Yates, C Yates, E Young

Eight Passes

S Ashworth, T Bonham, B Cartwright, L Cowell, T Cranshaw, W Donnelly, J Gilderdale, J Hart, H Hasler, B Howard, R Howard, B Hunt, N Major, C Mcclean-Dodds, J Mcveigh, B Morrison, T Mullaney, E Mustafa, H Nangle, C Parker, O Rees, G Southern, J Standaloft, T Tyhurst, J Williams

Seven Passes

C Austin, J Brownwood, L Christodoulides, A Davies, G Dixon, J Douglas, T Drew, S Glover, C Hayes, C Hewitt, C Higgins, M Mcgawley, A Phelps, J Salthouse, R Wilson, T Worrall, M Wright

Six Passes

H Bonell, R Brook, B Charlton, J Halford, A Holgate, K Holt, B Johnson, E Mackay, J Mills, C Pearson, K Romih, K Steele, J Stewart, B Taylor, K Wilkinson

Five Passes

E Davies

Four Passes: W Cross

Three Passes

H Hurst, C Moore, E Pitman

One Pass

F Bromley, L Prior

**St Mary’s

Ten Passes

Brzozowski R, Dembicki A, Dembicki O, Kinga G, Kosiec J, Ladkowska O, Marcinek K, Sochacki L, Staniek K, Taraszkiewicz E, Wardega W

Nine Passes:

Abraham B, Al-Sharifi A, Arden L, Aristidou A, Baldwin A, Bamber D, Bamford T, Barratt P, Barratt R, Barrow J, Barrow N, Bateson O, Baxter M, Beacher S, Blyth L, Brown J, Brown L, Browne M, Brownwood N, Buckley T, Chick T, Choudhury Y, Clacher I, Clarke C, Clymer R, Cook C, Cooke R, Craig R, Crawford N, Cross S, Crouch R, Davenport J, Davies K, Devlin R, Duffy L, Dutton D, Dziegiel C, Eaves A, Egan A,Emefe V, England W, Errington J, Eva C, Everitt-Anstey B, Fineman E, Flynn C, Fowler E, Francis A, Gardner K, Giuliani-Slater K, Glen-Egan M, Goddard K, Gourley C, Grant J, Gray D, Green E, Green M, Hall W, Hamer K, Hamer V, Hampson E, Hampson T, Hanby O, Harrison C, Higginbottom J, Higgs D, Hinchliffe-Rae F, Hindle A, Hodgkinson A, Hodgson C, Hooper D, Hopgood N, Houghton G, Howe V, Hughes J, Hulme T, Hutt B, Ilumin J, Jewers C, Jones C, Jones D, Jones L, Jones M, Kelly G, Kenworthy B, Kershaw E, Kitchen J, Kolanganni A, Lally P, Lambshead C, Lang J, Laughlin A, Lavin J, Lawrence J, Lax A, Leo Z, Lewin E, Lightfoot B, Logan H, Lomas M, Lovell M, Lowe E, Loy H, Mackenzie E, Mahoney J, Mapanao E, Martin E, Martin S, Mathew A, Mathew A, Mathews M, McAdam C, McCormack R, McGeever R, McLoughlin C, McMurdo R, McPhillimy-Lovelock, Mein S, Morrow A, Neilson C, Nelson J, Nicol J, Norris C, O’Brien-Gleeson H, O’Connor E, Oliver I, Owens J, Palma K, Parr E, Parr K, Powell L, Priestley R, Proctor G, Puno P, Puthenpurayil A, Reed C, Riley E, Roberts A, Robinson C, Robinson J, Rowlands K, Ruocco M, Rusek K, Ryan D, Sammartano R, Simpson B, Slater B, Slattery C, Stambridge L, Starkie C, Starkie K, Staveley L, Stephens C, Stott J, Stuart L, Sunderland Q, Taylor A, Threlfall M, Tomlinson A, Tredinnick M, Vall H, Wallace M, Ward N, Watson L, Wells M, West M, Whiteley A, Whiteside C, Williams P, Wilmot R, Wilton H, Winward-Pape E, Wolstanholme N, Woods S, Wormald D

Eight Passes

Briggs S, Earnshaw E, Egan A, Griffin E, Ilsley M, Judge A, Rimmer J

Seven Passes:

Booth S, Doyle B, Garner-Jones A, Pawlowski D, Smales D, Smith G, Vaughan S

Six Passes:

Johnson J, Morrow A

Five Passes:

Barton C

Four Passes:

Smith J

One Pass:

Loveday J

**St George’s

Eleven Passes

R Kryca

Ten Passes

S Allan, K Anderson, J Arrowsmith, L Atkinson, J Ayers, E Baird, L Ball, M Banham, D Barber, G Baxendale, D Beckett, K Bell, A Bennison, L Blacka, H Bradwell, L Braithwaite, L Brookes, L Burgoyne, R Butcher, J Butler, C Cairns, E Casey, C Cottam, L Couch, J Crawford, F Dean, T Dowling, M Dugdale, C Eldridge, H Farrar, J Feltham, T Foote, G Fullard, H Gall, J Gibson, G Gorry, C Greaves, L Green, M Green, J Halliwell, D Harris, G Haughton, R Hill, K Hinds, J Hood, T Hudson, D Hughes, C Hutchison, M Jackson, S Jackson-Taylor, D Jakins, K Jardine, H Johnson, E Jones, D Kellett, M Lamont-Cook, N Land, L Lavery, A Lawton, E Li, B Logan, R Logan, R Lonsdale, J Love, A Lovell, M Malone, M Mankowski, D Marnell, L McConnell, C McCullagh-Forshaw, F McGovern, L Miles, K O’Donoghue, M Owens, K Peel, C Perry, R Potter, E Ramster, L Rose, H Schofield, S Secker, H Shearman, J Shirley, N Skalska, J Smith, J Smyth, J Stott, L Stowell, A Studd-Cooke, E Sykes, B Thackray, E Thompson, K Thompson, O Titford, P Traynor, P Valente, J Waller, J Walsh, I Ward, J Wharrie, A Williams, C Wood, H Wood

Nine Passes

A Ardern, P Benton, A Biggs, C Binns, M Blackstock, J Borrino, J Brissett, K Bristow, J Carr, C Carter, K Cheston, A Cross, C Jackson, J Jerome, T Jessop, D Kenyon, C Kruger, J Manning, J Nash, K Ollerenshaw, C Ridsdale-Barks, L Shepherd, S Slater, L Warburton

Eight Passes

M Birkett, F Clarkson, R Deery, M Fenton, C Gelder, V Halpin, E Morris, C Oldham, F Routledge, J Shewan, T Smith, L Taylor, M Wallis, M Whitaker, L Wilkinson

Seven Passes

T Bamber-Hawkins, J Blackburn, M Deakin, D Eddleston, J Gregson, A Hayhurst, E Houton, E Kevill, K McKenna, T O’Neil, J Peltier, J Playforth, S Thornley, C Wilcox

Six Passes

J Barnes, L Beaver, C Bennett, M Culley, T Hanslip, Q Kinsley, L Ogden, C O’Grady, C Roberts, L Rogers, J Shakespeare, M Walton, O Wilde, F Woods

Five Passes

L Brown, L Lee, D Phelps, K Randell, L Wilkinson, J Young

Four Passes

P Dodd, A Jeffrey, O Lavallis, C Smethurst

Three Passes

G Rogerson

Two Passes

L Jessop, D Walsh

**Millfield

Ten Passes

A. Beckett, E.Briggs, E.Brough, M.Couldbeck, S.Dawson, F.Dellacorte, J.Fordan, T.Gibson, D.Holmes, J.Holmes, J.Howarth, T.Jorgenson, N.Kennedy, K.Malam, L.Marshall, R.McCuskey, A.Morley, J.Snape.

Nine Passes

C.Albert, H.Allen, T.Allen, T.Amos, A.Ashton, M.Aspden-Ridgill, M.Ayrton, J.Bailey, Z.Barrans, S.Beeston-Rose, F.Bennett, K.Bird, D.Bittley, J.Bradshaw, K.Brady, L.Brown, R.Brown, O.Bruce, S.Byrne, E.Cardwell, L.Carradice, R.Cartwright, G.Catterall, H-A. Connelly, C.Constable, R.Cooke, E. Corcoran,E.Goulding, K.Craigie, J.Croft, E.Davids, M.Dawson, C.Dion-Clarke, R.Dockerty, R.Edmonds, C.Fernandes, A.Galbraith, C.Godfrey, G.Godfrey, O.Hatcher, N.Heatley, N.Herd, C.Hill, J.Holland, C.James, Konnor.Jones, Kyran.Jones, W.Kenyon, J.Leigh, C.Longworth, P.Lord, C.Lowe, H.Mackelt, K.Malam, K.Man, S.Myall-Buckley, C.McGailey, S. Mcgreevy, C.Menton, J.Murphy, K.Noden, J.Orrell, B.Phillips, H.Plummer, J.Price, T.Quinnell, N.Rice, B.Riches, L.Rigby, A.Ross-Smith, N.Rudge, C.Saunders. A.Schofield, H.Scrivener, E.Slater, T.Spendly, M.Thomas, I.Waller, M.Waring-Thompson, B.Wellings, K.Wilson, T.Wolsenholme, J.Wright.

Eight Passes

K.Ashcroft, Z.Aspinall, D.Burns, B.Chapman, F.Chowdury, J.Dawson, N.Dunston, J.Fradgley, T.Hall, S.Hallam, Jack. Hargreaves, Jamie. Hargreaves, S.Hesk, M.Hildreth, E.Hilton, B.Hodgkinson, E.Holland, M.Hollander, O.Holt, D.Jones, M.Jorgenson, M.Leeming, L.McCamily, G.McDermott, C.McGoogan, C-A.Morrison, C.Newton, K.Parkes, J.Parsons-Bonney, E.Ratcliffe, C.Rimmel, A.Sielski, M.Smith, D.Springer, E.Stapleton, C.Taylor, L.Tinsley, A.Tregonning, M.Watson, J.Watts, I.Wiggam, V.Wilson, G.Wolstenholme, J.Wyers-Roebuck.

Seven Passes

A.Bates, S.Bird, G.Whitehead.

Six Passes

A.Dudley, E.Brown.

Five Passes

V.Marshall.

Four Passes

B.Roach, L-C.Wright.

**St Bede’s

Eleven Passes

B Goodstadt, J Plunkett, R Riley, E Webb

Ten Passes

T Ashton, H Batson, I Bradley, L Bradley, A Brow, A Bull, J Butcher, N Chase, E Croasdale, J Dobson, N Fluss-Tramontano, T Gratrix-Charlesworth, L Hart, F Heath, R King, S Malkin, D Morris, M Orosun, T Pinsent, B Pritchard, E Russell, B Sanderson, L Sevens, T Spinks, D Swales, C Topping, M Wiggans, W Young

Nine Passes

A Adams, T Anderton, H Burdess, R Burdon, G Burns, S Byrne, N Cartwright, D Challinor, G Chesworth, R Connolly, M Connor, T Cooke, S Cowgill, S Cox, B Cronin, E Cross, C Dalton, M Daniel-Nidd, H Darlington, M Draper, A Fisher, E Fox, K Fox, B Gallagher, L Garside, M Gee, A Gillett, L Gwilt, J Harrison, A Hughes, L Hutt, C Ireland, J Jackson, I James, M Johnson, G Kane-Szuminska, R Kelly, L Lee, H Lucey, M Lumby, C MacCormaic, K McCauley, C McDonagh, D McDonnell, K McGow, J McNeill, K Murphy, J Newell, T Ousby, D Pendleton, M Phelan, I Piavani, K Pirrie , J Pope, E Rainey, M Rowlings, I Russell, N Sae-Lee, C Samson, C Santoni, E Satterthwaite, J Serghi, M Severyn, E Shaw, K Smalley, C Smith, S Stewart, B Taylor, G Thomason, S Topping, A Walmsley, H Watson, T Wilcox, A Yates, B Young

Eight Passes

G Burns, E Flemen, E Heath, L Hillier, L Kenyon, E Lumley, A Makinson, L Martin, M Merkin, C Nash, T Newhouse, C Newton, A Preston, S Russell, T Sabo, O Seers, S Tonner, C Turrell, I Ward, M Wernick, B Wilkinson

Seven Passes

I Carr, A Cassidy, P Cross, G Disley, L Eastham, F Greenwood, R Prisk, N Scott, H Simi, C Simms, M Varley

Six Passes

A Fletcher

One Pass:

I Azzopardi

**St Aidan’s

Eleven Passes

A Bamber, H Barry-Hudson, E Brown, K Clarke, W Critchley, J Cross, R Deegan, L Foster, A Frain, J Gilmartin, A Ham, A Ingle, D Mein, M Nagle, K Newhouse, V Saunders, H Singer, M Southern

Ten Passes

W Abbotts, E Albury, A Allcock, C Allen, C Anderson, R Anderson, B Armstrong, A Bancroft, N Bandtock, L Barton, K Bayliss, H Beavers, E Beckett, N Beckett, O Bick, T Bowling, J Brocklehurst, M Bunce, E Carter, M Catlin, A Charles, K Chatham, A Cockbain, N Corrigan, A Coyne, A Cummings, L Cummings, S Curwen, H Davies, Z Ellershaw, A Elletson, B Evans, B Faill, W Gladwin, B Gothard, J Gravner, L Grisenthwaite, M Hancock, P Hardy-Dearness, H Haworth, G Holden, R Jones, E MacMillan, W Major, K Mason, L McBride, H Moorcroft, L Morley, M Moseley, J Moss, F Murphy, L Natrass, L Parkinson, M Porter, D Price, E Ralph, A Robinson, C Roskell, J Rossall, J Ryecroft, J Sackfield, J Sandford, H Shore, L Silvester, I Skorczewski, J Smalley, T Smethurst, M Smith, I Snowdon, O Tinkler-Rose, E Tomlinson, I Turner-Hurst, K Twigg, A Walsh, J Ward, J Wardle, S Weir, C Werner, J Williams, Z Woodier.

Nine Passes

S Astbury, H Bates, J Boone, E Buckler, L Carter, M Clark, R Corbett, J Crompton, R Danson, B Duerden, J Fairbrother, M Fay, J Fish, D Fisher, L Fitton, P Griggs, J Lawrenson, R Lettice, M McGinley, R Pacey, M Penswick, K Rumfitt, A Schofield, L Tuer, D Walderman

Eight Passes

D Ainsworth, J Arrand-Southern, J Birkwood, C Buckley, M Doran, S ElKhoury, W Foden, E Gaulter, J Haworth, A Hoey, S Jackson, S Johnson, R Moore, C Smith, L Tasker, R Taylor, D Williams.

Seven Passes

N Hartley, R Mellor-Dyke

Six Passes

D Milton Cullen, E Ollerenshaw, J Sutcliffe

**AKS

Ten Passes

G Bell, R Hull, Z Islam, J Lo Ying Ping, M Mason, T Yeung.

Nine passes

H Barker, F Bell-Smith, C Bridges, J Brown, M Buckingham, C Bywater, R Chadwick, G Clayton, R Cole, N Craggs, J Cunningham, W Davidson, M Eccles, S Ellarby-Blunt, P Evans, G Fagan-Weston, C Fewster, C Fletcher, J Gallagher, B Gould, L Green, J Grimshaw, S Hackett, S Haythornthwaite, L Hoskisson, C Jacks, E Keenan, N Kilgallon, G Kulkhan Albaythani, M Loftus, J Lucking, T Mannion, M Masson, M Mcallister, H Mills, H Moore, E Morgan-Nimmo, K Munir, A Pilkington, C Rimmer Eastwood, E Ross, H Ross, S Rowe, C Roy, D Salt, C Saravanan, H Scarisbrick, I Sinclair, R Tebay, M Waddington, J Walker, O Walton, W Ward, C Watkins, J Wells, M Whorlton-Jones, K Williams, P Wood, T Wood, Y Zakrzewski.

Eight passes

E Dodd, J Finlayson, M Parkinson, H Thomas-Cooper.

Seven passes

B Boltuc, D Hunt, S Robertson.

Five passes

J Whitaker.

**Garstang High

Nine Passes

J Allen, L Andrews, E Barnes, H Beardsworth, R Belard-Carreno, O Bendall, R Bevan, L Billington, M Boardman, R Booker, L Bradshaw, E Brady, J Brayshaw, A Bromley, K Brown, W Brown, A Burford, K Busby, J Cameron, A Carr, T Chandler, H Clarkson, E Clegg, Z Clifton, P Collinson, Z Coppin, R Corless, J Corrigan, G Cross, S Curwen, M Davies, T Davies, J Davis, L Davis, L Dunkley, E Dutton, Z Edmondson, R Evans, S Fish, O Foden, J Fowler, M Fricker, S Garth, J Gilmore, S Green, R Greenwood, C Guinan, A Hardman, C Harper, N Hart, J Hartley, L Heathcote, Lana Hewitt, Lucy Hewitt, J Hazel, G Hindle, F Hoctor, T Hoggart, H Hopson, M Hurst, H Jackson, W Johnson, J Jolly, C Jones, P Kealey, B Keay, S Kellet, J Kelsall, M Kelsall, P Kerr, B Knox, T Lawrence, W Lawrenson, C Little, N Little, J Marsden, C Mawby, H McDougall, J McEvoy, J McGreavy, S Minihane, E Morse, O Mullin, H Myers, L Myers, J Nayler, S Nelson, R Newlands, J Parker, E Parkinson, A Parmar, M Partington, L Poulton, C Procter, B Pugh, C Purchase, T Richardson, A Richmond, J Robinson, E Rooney-Black, T Ruston, C Rutherford, O Sanderson, C Saunders, K Saville, J Seed, E Singleton, A Smith, J Smith, P Smith, A Sorrenson, Z Stephen, C Sutcliffe, P Sutkowski, H Swale, K Swift, J Taylor, S Thornton, H Walker, R Wallman, A Walmsley, C Webb, C Whiteside, J Wicks, A Wilding, J Wilding, E Williams, L Williams, Gemma Wilson, Georgia Wilson, E Wood, M Woodward, E Wright.

Eight Passes

S Airey, K Barnes, C Bates, B Bentley, T Boardman, G Church, K Clapp, D Fazackerley, J Hall, D Heys, R Horner, J Murphy, M Passmore, A Pearson, M Rawsthorne, T Walkden, O Whiteside, J Willshaw.

Seven Passes

J Bywater

Six Passes

R Dashfield

Five Passes

R Jennings

Two Passes

G Todd-Bryce

**Hodgson

Ten Passes

A Audsley, F Birley, S Byrom, E Clark, J Cooper, A Covu, L Culshaw, J Galloway, O Gleaves, T Greenwood, R Horth, A Nairne, M Pickett, J Roper, F Urban

Nine Passes

C Ali, C Andrew, S Andrews, S Armitage-Beaver, P Atapattu, V Ball, T Bamber, S Bannister, L Barnes, H Bartholomew, J Bennett, D Best, A Binesh, E Bird, S Blakeney, L Boardman, E Bradshaw, J Bragg, B Broadway, E Brookes, E Butterworth, K Butterworth, J Cairns, A Carter, L Cartridge, J Clark, C Clegg, A Cogley, E Collin, A Colton, M Crawforth, J Crook, L Dack, R Daniels, J Darbyshire, N Davies, E Dickason, C Dighton, M Dodd, L Doherty, H Eadie, A Easton, L Edwards, J Fa, D Fallows, C Ferguson, H Fidler, C Fox, L Fox, M Glenn, J Green, T Green, P Green-Rydings, S Gregson-Miller, M Grundy, K Hacking, I Hargreaves, M Hasty, S Hayes, A Heightley, J Higgins, B Hindley, J Hindley, D Hunston, A Hussain, E Jasper, M Jelley, A Jennings, S Jenson, H Johnson, A Keane, M Kemp, H Kenyon, L Kenyon, K Kerrigan, C Kimmance, C Kirkup, L Lai, R Langer, T Latherman, K Lawler, S Lawton, M Lilley, S Lindsay, A Lord, K Ludlow, A Lyons, A Marsden, L Marsh, E Marshall, H Marshall, G Martin, M Maydew, M Mclellan, F Mitchell, F Mitchley, A Monk, B Morley, P Murch, M Musgrave, P Ney, J Nicholls, S Norazlan, L Oliver, H Parkinson, Y Parkinson, P Pattinson, E Peill, J Perry, O Purdon, M Raw, L Renton, M Robinson, B Rooke, J Rudge, J Russell, S Russell, O Sadowska, B Sandhu, B Schofield, R Shanahan, C Sharratt, C Shaw, H Shaw, E Shawcross, M Smith, C Stavert, H Stewart, K Stirzaker, P Stubbs, R Stubbs, M Sutcliffe, B Swift, J Swift, O Tandy, A Taylor, M Thompson, E Thorpe, A Trachillis, E Van-Parys, M Wallace, N Wallace, B Ward, F Way-Grime, D Webbe, W Webster, J Whiteley, E Whittingham, M Whittingham, B Whyatt, B Williams, E Wilshaw, E Wiseman, O Woolford

Eight Passes

D Black, N Certrulo, B Farmer, J Jenkinson-Cross, K Long, J Moss, L Pickup, C Seddon, C Smith, M Stelfox, D Sutton, L Unsworth

Seven Passes

M Armstrong, M Dodd, J Glynn, L Moody, B Mowbray, C Walker

Six Passes

R Stafford, T Ioannou

Four passes

L LLoyd

Two passes

E Wilson

**Kirkham Grammar

Twelve Passes:

Corcoran, I

Eleven Passes

Baxter J, Bucklow M, Gargett W, Gerrity L, Kollard W, Lewthwaite H, Nam R, O’Brien L, O’Neill C, Parkinson F, Thompson G, Townsend E, Xu S

Ten Passes

Acton E, Anthony C, Bamber J, Briggs H, Carmichael C, Carroll E, Carter W, Clifford E, Collins E, Davies S, Dowbiggin W, Dowds E, Ethell L, Fenton S, Gaynor-Smith E, Giles T, Gornall J, Hardman A, Harwood A, Hawkes C, Higham N, Hughes M, Livsey J, McManamon L, Mee-Bishop T, Oddie A, Peet E, Pendergest O, Powell E, Read S, Riley F, Roche S, Rowley L, Secretary A, Shield J, Stewart J, Thompson H, Thomson J, Treaddell T, Turner E, Williamson L

Nine Passes

Barlow G, Bellamy A, Berry T, Brown J, Collins S, Crook S, Crowe O, Doyle C, Fraser L, Hayward C, Hodgson A, Hurst H, Kantharia M, Marsh J, Mayhall J, Mellor-Bates P, Morris J, Peacock C, Powell F, Slater I, Towers D, Watson M, Webster A, Wilkinson C, Wood N, Wright O

Eight Passes

Barson H, Ezeigbo C, Harrison J, Hindmoor E, Huyton M, Kershaw T, Morris H, Thompson L

Seven Passes

Gregory W, Higginbotham R, Partington C

**Fleetwood High

Ten Passes

E Ball, J Boehme, J Broomhead, C Bruneel, E Doolan, M Fuller, B Gill, C Ingham, L Jarvis, L Laird, C Moran, R Rickard, D Six, L Smith, S Snee, C Staples, A Sumner, F Whyte, E Williams

Nine Passes

C Acton, J Baker, C Bee, L Blundell, A Boaler, J Bull, G Chantler, C Clarke, T Collinge, K Consadine, O Cooke, B Couch, K Craft, S Cullen, R Davies, R Davies, C Dawson, D Dimitrova, A Driscoll, A Edwards, J Fairbanks, C Fishwick, A Fitton Smith, D Forrester, R Gallimore, B Garbett, E Gawne, M Gawthorpe, L Gregory, F Hall, J Hall, J Hall, J Hardingham, E Harrison, K Holden, D Hughes, R Humphreys, S Jenkinson, A Jones, M Keeffe, W Keegan, M Laithwaite-Cross, T McGinley, M McLellan, C Minto, C Morris, J Mountford, C Mulryan, S Nicolov, D Patterson, J Porter, C Robinson, R Scholes, K Shewan, S Stirzaker, G Strachan, B Walker, H Wilson, M Wilson, J Witcomb, H Woodhouse, J Woolford

Eight Passes

A Bishop, J Clark, C Flynn, J Goodwin, W Highton, L Hurst, R Leach, C Riches, K Walsh

Seven Passes

R Breakell, E Ritson, P Young

Six Passes

J Baxter

Five Passes

D Beavers

Three Passes

D Clark, T Saunderson

Two Passes

J Brady

One Pass

J Clarkson, T Rodgers

**Rossall

Twelve passes

Y Yang

Eleven passes

A Chuchin, J Henderson, S Rosenthal, W Xue

Ten passes

A Abrahams, F Dill, W Gair, M Heywood, G Knight, J Lever, Y Li, M Loboda, A Mills, H Rieland, C Smith, S Storm-Eckersley, J Stringer, J Williams, P Zwach

Nine passes

Andrews, A Barker, A Bishwakarma, A Bradley, M Burrer, H Curwood, A Davidson, A Ellis, M Emmerson, A Fabian, A Garside, E Lopez, T Mak, M Moore, H Pham, L Taylor, T Walkden, K Watson, T Wong, J Zwach

Eight passes

D Aleinikov, S Chen, S Gentchev, M Krammer, E McIlhargey, J Michel, S Pellowe, W Uomuto Pereira, A Von Hohnhorst, D Wipfli

Seven passes

K Tran, Y Zhang

Six passes

M Baker

**Baines

Twelve Passes

S Anderson, G Brennan, C Donnelly, S Dow, E James, J Neath, E Newiss, B Spore, B Wilcock

Eleven Passes

N Atkinson , J Aziz, L Bailey, T Bowie, R Brigham, H Brothwood, G Bryer, B Cole-Evans, C Cowburn, E Croft, J Cuthbertson, E Daley, A Dickson, E Downey, W Farley, L Farrer, L Georghiou, E Harling, S Jones, A Le Roux,T Manning M McGawley , O Medhurst H Moorcroft, Y Nag,J Nuttall, H Oram, K Pickering, W Pickles,L Powl, S Saccomanno, C Shaw, A Smalley, J Sowerby, H Spencer,L Spore, L Stott, S Sullivan, L Talarczyk, J Thompson, S Thornton, B Waring, A Williams

Ten Passes

Z Akbaba, C Ascough, H Ashton, C Ashworth, J Atkinson, L Bailey, E Baldwin, M Bennett, M Brothwood, G Callon-Jackson, W Charters, E Copley-Neil ,M Croft, A Dawson, K Dell’Armi, M Delves, A Docherty, J Faller, N Feeney, P Fernie, M Finch, H Garnett, E Gilfoyle, Z Gottfreund, B Green, E Harrison, A Hendley, Y Hesketh, T Higginson, L Hill,K Horth, T Hulme, M Jones, R Joyce, S Lambert, T Lawton, H Leak, J Manford, A Marnick, N Mazid, M McCabe, B McGawley, A McVicar, C Miles, K Morris,M Morrissey-Hill, J Mountford, R Norman, A Norton, B Patisso, J Pollard, J Preston, M Resina-Moorhouse, G Robinson, A Romain, K Rose, H Maycock, N Shaw, L Shea, M Shimmin, D Simpson, Z Smith, C Stead, M Stead, D Stones, H Suddaby, T Suriyakumaran, C Sykes, B Tomlinson, R Wainwright, E Walker, F Ward, D Wood, L Wood

Nine Passes

E Bird, P Campbell, K Dyson, E Gradwell, B Jonas, C Kelly, N McIntosh, V Mellor, B Penketh, J Pye, J Reilly, H Rogers, L Scrimgeour Starkey, S Walker, M Wallace, M Winston, C Wood, C Wood

Eight Passes

L Millward, D Naylor, L Rainford-Read, J Tonkinson

Seven Passes

J Bowden, S Harris, L Jayes

Six Passes

M Jeffries, E Kelly

Four Passes

L Humphreys, J Rathbone

**Highfield

Ten Passes

B Ashton, K Atherton, D Atkinson, H Batson, E Boden, T Bolton, L Boyes, K Braithwaite, P Bunting, A Busby, A Butcher, A Campbell, D Capstick, B Cartmell, B Cavanagh, D Clark, D Clayton, E Connolley, H Copp, R Cowburn, L Crane, O Craven, O Craven-Lockett, K Cropper, S Currey, H Curtis, T Davison , S Dickinson, J Downer, J Eardley, D Earnshaw, A Fairclough, R Flanagan, D Fletcher, J Ford, J Garnett, D Garrett, E Goldthorpe, A Grindley, K Guest, E Hallett, M Hamer, E Hammond, J Hardy, D Haworth, J Henry, C Heron, I Hesselden, H Heywood, A Hilton, M Houghton, A Hunter, C Hutchinson, T James, K Jamieson, C Jones, L. Jones, J Kenyon, S Larkin, T Larkin, S Larmour, M Latimer, L Law, F Lawless, A Lemin, L Lord, K Maden, E Markey, S Marson-Riding, O Mason, L Mason, A Mathieson, M McKenna, S Melville, H Metcalfe, P Morgan, C Munday, E Murdoch, J Murray, L Mylroie, B Pack, E Richards, D Ridgway, C Rossall, I Rutter, B Sandvig, T Sarjantson, G Scarles, M Scharmann, D Shackleton, J Singleton, E Skelton, J Smith, K Smith, L Southall, P Spiewak, S Stafford, A Start, B Stott, E Sutherland,C Sweeney, B Tabeart, L Tait, E Tarpey, S Taylor, C Tew, L Thornley, C Till, A Trofimuskina, M Tsang, A Urmson, L Walker, D Ward, D Webster, J Wilcock,L Wright, C Wright

Nine Passes

C Addy, D Bickerton, B Bradshaw, A Burrows, J Buckley, L Buckley, J Cove, L Crolla, C Dingley, E Downer, A Dunn, S Eggleston, B Graham, A Hardman, N Haythornthwaite, , C Hill, T Jordan, S Kirkham, A Lemin, T Liddle, D Little, E Muir, L Nicholson, L Nolan, O Openshaw, D Pelling, R Rossall, , J Sloan, J Thornton, G Thompson, M Tomlinson, K Townsend, K Truckel, J Vickery, S Warrington, C White, M Wong

Eight Passes

T Evans, J Haworth, A High-Ashton, V Ormerwood, C Painter, G Peerapanuwat, L Plank, F Pugh, J Regan, T Roberts, D Robinson, C Steele, C Sumner, M Toulmin

Seven Passes

D Guest, J Harvey, Hilton, M Moloney, D Robinson

Six Passes

M Cooper, C Sharman,

Five Passes

D Fisher, K Parker

Four Passes

K Davis-Bater, J Duddle, S Roberts, K Spragg, J Thompson

Three Passes

J Billing, D Butterworth, T Ellams, C Evans, K Felton, R Iddon, C Richards, T Williamson

Two Passes

A Parkinson

One Pass

J Corbett, K Kennedy, C Stanley, T Wright

**Cardinal Allen

Eleven Passes

L Beasley, J Fisher, G Thwaites

Ten Passes

L Allen, T Birch, O Branch, G Brown, C Butler, R Cameron, H Carmichael, J Coulter, A Davidson, L Davies, S Davis, J Dawson, D Dickson, M Duffy, S Fleming, C Hadgraft, J Hardman, S Harrison, M Hatcher, M Kerr, J Lee-Davies, E Macsymons, J Marriott, M McCann, R McColgan, J McDermott, N McDermott, K Melling, A Patterson, J Pinkett, O Pook, L Potter, M Rainford, B Reese, E Riding, C Rothery, P Ryall-Thurlow, M Spearpoint, T Sumner, E Swarbrick, J Taylor, L Taylor, M Taylor, G Thrower, M Thwaites, J Vasey, A Webster, J Wylie.

Nine Passes

S Abbott, M Addison, D Andrew, J Bamber, M Benson, T Benson, E Bestwick, G Bunnell, C Burchell, M Burnett, D Clarke, O Cooper, B Croft, A Cropper, S Docherty, M Dollin, H Eadie, S Edwards, D Ellis, S Evans, T Faux, M Foliard, L Fraser, S Gallagher, S Gardner, C Goodyear, C Granda, M Grundy, K Hamilton, L Harper, O Hartley, A Harwood, R Hedley, J Holden, A Houton, J Johnson, S Kerr, B Lewis, T Lonsdale, M Martin, L Mason, J McCann, W McLeod, A Melia, J Moden, J Moore, M Nicholson, D O’Connor, J Parkinson, J Pegler, L Pennington, E Porter, H Potter, J Qualter, G Ramsbottom, S Rappacioli, S Raseta, K Robinson, L Robinson, K Ross, E Savage, A Scantlebury, H Schofield, E Smith, R Smith, N Thomson, E Thornton, C Tipping, B Wade, S Wade, S Ward, J Webster, S Wharton, A Wilkinson, R Wilkinson, G Wilson, A Wright

Eight Passes

O Banks, L Barlow, J Cooper, M Foley, S Green, C Hadgraft, T Hover, D Johnston, J Lewis, K McLachlan, S Naylor, M Rodwell, A Roscow, O Tomlinson

Seven Passes

E Eaves, A Finch

Six Passes

H Hover

Five Passes

J Pitman-Stirzaker, J Roney

Four Passes

K McCormick, M Murray

Two Passes

G Dickinson, A Parkinson

**Lytham St Annes High

Eleven Passes

M Bainbridge, R Bamford, H Broom, P Byrne, M Cooper, C Coyle, L Cuddy, X Dakin, L Dooney, C Doughty, N Downey, A Fisher Wright, J Flowers, A Ford, K Gowers, J Green, C Ireland, N Lamb, D Lovatt, R Markland, J Mason, T Mayer, M McMahon, C Mitchell, T Morton, L Nicholson, A O’Sullivan, L Oglesby, M Older, N Oldham, C Platts, G Ritchie, C Rostron-Daggett, L Russell, L Schofield, G Scholes, K Shaw, S Sollitt, E Springford, F Thomson, L Tugwell, G Wagstaff Power, T Weatherby, B Whatmough, J Young

Ten Passes

W Agar, A Arrow, J Atkinson, R Bagot, C Barker, K Barker, O Bate, N Baxendale, L Beck, A Bolton, S Bolton, A Booth, L Booth, S Boyd, D Brooks, A Brown, M Burgoyne, J Cass, D Chase, C Clare, K Clark, C Clayton-Jones, T Cleary, T Cocking, J Collinge, R Collins, M Connors, B Cooke, K Cooper, M Cosgrave, Z Cosgrave, D Costin, J Costin, F Crosland, T Dixon-Carr, I Durose, M Dyer, L Ellis, B Elson, H Elson, J Elson, O Farman, L Farmer, R Firth, J Fisher, C Fitch, E Fleming, J Fletcher, J Fowler, E Fox, I Fox, C Galbraith, D Gallagher, E Gardner, O Gardner-Hardy, S Gibbons, H Gilbey, C Green, J Green, C Griffith, A Haase, S Hales, S Hankinson, A Hardman, C Hart, J Heaps, C Heyes, E Higgs, S Hilton-Peet, L Holdsworth, S Hopcroft, C Hornby, S Houston, M Howell, J Hunt, C Hyde, R Jadklang, L James, E Jeffrey, E Jenkinson, D Johnson, M Johnson, A Jones, K Jones, L Kilgallon, J Kimmins, B Krzeminski, J Lack, K Lagzda, K Lester, B Lomax, J Ludlam, R Lynch, L Mackay, L Mansbridge, K Marsh, B Martin, E Martin, M Mashanga Kedenge, C Mason, J Matthias, M McAfee, M McAlea, I Meakes, F Meaney, L Medlicott, K Melling, C Menzies, P Millar, S Miller, L Mio, S Morrison, K Munroe, C Naylor, J Newton, C Norman, R Ong, R Paine, A Palmer, L Park, E Parkinson, S Parkinson, H Pearson, D Pilling, B Prestage, T Preston, J Quirke, A Raybone, T Reardon, C Redhead, J Richardson, J Richardson, M Riedel, H Riley, M Robertson, H Roffey, I Rogers, J Rolland, E Roman, A Ross, M Rowe, M Rowland, E Schofield, T Scott, A Shearer-Fox, M Sheridan, J Sinclair, J Skelly, J Slattery, L Smith, S Smith, M Snowden, R Solanki, J Sollitt, M Stephens, G Strickland, S Talbot, J Tang, K Tatton, M Thompson, F Tierney, F Toy, P Turley, J Van Wyke, M Van Wyke, J Walker, S Wallbank, J Warburton, K Warburton, S Watkiss, L Webster, A Whitehead, J Wilde, F Wood, M Wright, O Yates

Nine Passes

C Aspinall, H Bairstow, R Barton-Rossall, B Beck, F Blackburn, J Brocklehurst, J Butterfield, K Chikites, R Coates, A Glendinning, A Habib, G Hamilton, S Harper, A Horberry, K Hughlock-Williams, K Illingworth, S Lonsdale, N McKay, H Potter, A Sagar, L Simmons, J Thornborough, L Tinnion, D Topping, T Urwin, S Valentine, M Willder

Eight Passes

R Cowell, N Heslop, E Kirkham, S Mitchell, D Morris, E Pentith-Laughland, R Thorley, A Wilson

Seven Passes

S Dehavilland, O Greenwood, R Miller, K Parr

Six Passes

S Garlick, M Lowe, J Russell, E Woods

Five Passes

A Bamber, F Beck, K Clarkson-Lowe, J Tinsley

Four Passes

J Fountain, C Sergeant-McKittrick, C Singleton

Three Passes

C Hunter, A Price

Two Passes

A Harrop

**Aspire

Ten Passes

C Dickson, L Whipday

Nine Passes

L Bamford, F Begum, J Boylan, S Boyle, S Byrne, J Costello, C Dickinson, E Eadie, M Eadie, J Ebdon, T Gough, T Greenhouse, T Jolliffe, J Lonsdale, M Martin, S O’Neill, M Reid, T Tomlinson, G Weszka

Eight Passes

S Dooley, C Hutchings, S Hynes, L Larsen, C Nicholls, J Sweeney

Seven Passes

L Britton, P Dudek, C Hutchins, L Lanchester, R McCowan, A Scott, F Walker, P Whyman-Unsworth

Six Passes

C Couttie, L Logan, E Royales, C Wenham

Five Passes

Z Bell, B Dowling, R Harrison, C Hayhurst, N Laird, C Simmons, C Smyth, J Stevens-Lewing, L Tilling, S Woods

Four Passes

L Brown, S Burgeen, A Clarkson, A Godden, K Heathway, S Kitchen, K Leighton, N Lindsay, O Rixon, L Ryan, C Weber, N Wenman

Three Passes

L Barrington, L Chapman, S Heverin, A Kemska, R McFarland, K Noble, A Williams

Two Passes

C Barlow, L Cocker, C Cox, J Danson, E Dugdale, R Gibbs-Taylor, T King, S Middleton, J Moore, R O’Hagan, J Payne, T Pritchard, J Reynolds, C Sampson, A Singh, J Stewart, K Turner

One Pass

J Adair, S Burnett, J Burns, R Clark, W Cummings, K Garner-Jones, P Mountain, M Pownall, C Singleton, B Smithers, R Turner

**Carr Hill

Twelve Passes

G Davidson, C Fletcher, K Laycock, G Lowe, L Lythgoe, M Thompson

Eleven Passes: R Abduramanovs, C Armer, T Bailey, L Baldwin, J Bancroft, R Battison, Z Baxter, L Beacall, J Bilsborough, K Britt, A Brookes, N Carbin, F Cartmell, B Croasdale, D Cropper, W Cummings, J Dey, T Dickens, J Dyer, P Etheridge, S Fare, H Fellows, N Flitcroft, E Gaskell, E Green, J Green, C Hart, B Hastings, L Holding, W Holmes, I Holt, S Jenkinson, A Kent, D Kurjanovics, J Llewellyn, A Madden, E Martin, H Mason, L McCamley, J McLeod, J Merritt, D Moss, L Munjoma, K Page, D Parker, M Parker, M Pearce, A Peters, A Pickering, M Rayton, M Regan, E Robinson, N Rowley, S Rowley, S Royle, E Sanders, K Sandiford, B Sharp, D Smith, M Smith, W Stackhouse, C Stevens, R Stevens, L Swan, K Taylor, K Tomes, T Wade, E Ward, A Wiggins, N Willey, J Wisniewski, J Worswick, N Zinkel

Ten Passes

A Antonovs, T Babb, A Bamber, D Bockova, H Bull, C Callaghan, J Cole, C Connolly, A Consterdine, S Crombleholme, B Croughan, C Davies, M Day, M De Santi, H Donald, R Dudins, J Duggan, T Edwards, H Gee, A Gowers-Cardwell, L Hartshorne, K Heys, R Holbrook, L Hornby, P Janik, A Lancaster, J Marshall, L Matthews-Claxton, H McCaffery, K McGuire, A Merrall, O Minnis, D Mitchell, G Mytilinaios, A Parkinson, O Phillips, M Ransted, P Reid, S Rigby, N Roberts, M Robinson, L Salisbury, M Servute, S Simpson, K Slater, J Spence, A Thompson, E Townsend, S Townsend, R Turnbull, L Vann, M Warbrick

Nine Passes

S Ashworth, J Bastian, C Coe, O Davey, T Fahey, J Findlay, K Fjodorovs, J Haines, J Heffernan, N Hudson, C Malia, T McDougall, M McKenna, C McKenna-Greenwood, M Munro, R Myers, H Newsham, J O’Donnell, B Rawcliffe, G Rodberd, C Sherratt, M Suffolk, S Walsh, R Weaver

Eight passes

C Blanche,N Braithwaite, T Byers, C Crayston, L Fenton, L Ford, M Hadley, C Kilner, J Kirby,J McCulloch, N Molyneux, J Morris, T Polkinghorne, L Robinson, K Taylor

Seven Passes

J Cunliffe, C Hardman, A Oliver, V Wilson

Six Passes

E Bragg, K Crimmins, G Crompton, C Fox, M Hampson, A Major, J Russell, C Torr

Five Passes

S Thompson,

Four Passes

B Fieldhouse, C Hardman, N Hartley, P McLeod, K Thomas, L Wallace

Three Passes

B Chamberlain, J McMahon

Two Passes

G Dunn, M Gray

**Unity

Twelve Passes

T Akponwei, L Ryan,

Eleven Passes

A Ali, A Allen, K Alston, C Angus, R Bell, J Boriss, Z Bowes-Bellamy, C Brindley, J Brown, H Buigues-Gardner, W Busst, M Conley, C Fenton, L Friel, J Gill, D Hamilton-Smith, M Illingworth, D Knight, C Mallinson, M Mayers, L Mitchell, P Niewinska, L Parker, D Powers, C Rees, J Rickwood, M Stasiak, J Sztylko, C Taivalantti, R Taylor, C Thompson, M Thorpe, L Waddell, T White,

Ten Passes

N Ali, R Applin, L Barber, N Beattie, J Booth , T Christie, C Cudlip, C Cuthbert, C Duxbury, K Foster, H Fox, N Harnett, J Hoyle, J Huttley Carver, C Killen, J Madden, N Malia, L Morris , P Protopapas, E Roach, E Shaw , S Stott, M Supel, D Vickerson,

Nine Passes

J Blundell , C Bratby, K Brown, P Clay, T Freeman, C Gibson, M Giggal Melling , S Mitchell, C Smith, L Waide, J Young,

Eight Passes

E Davies, J Dennehy, O Lee-Taylor, S Phillips, C Robinson, J Rooney, M Tatters,

Seven Passes

D Gordon, D Graham, H McGawley, P Weiser,

Five Passes

E Westwater

**South Shore Academy

Eleven Passes

Castilla Beatriz, Caygill Laura, Choudhury Tahira, Mckenzie Mihaela, Parizat-Islam Nazia, Ravinska Valerija

Ten Passes

Barlow Liam, Boyle Olivia, Brinkworth Elle, Brooks Fay, Brownsell Jade, Burrows Celeste, Cairns Jamie-Lea, Canning Adam, Cook Robbie, Crane Troy, Crossen Chloe, Cunday Jordan, Darker Jack, Djacenko Agnese, Ennion Amy, Eva Aliyah, Fallows Megan, Fayyaz Huraira, Fenlon George, Fitzwilliam Courtney, Footman Ellie, Fraser Sean, Frawley Jacob, Green Connor, Greenwood Courtney, Gresswell Adam, Griffiths Callum, Griffiths Megan, Hallsworth Danielle, Haywood Melissa, Heap Joshua, Holdoway Martin, Houghton Callum, Hutton Kay-Leigh, Jackson Chantelle, Johnson Abby, Kenny Jamie, Khan Saleem, Lucas Chelsea, Mapp-Rhihani Cheyanne, Mcdonough Brandon, Mclellan Rebecca, Melia Aidan, Murphy Delisi, Nalivaika Marynas, Oldfield Michael, Oldham-Hodgkinson Jonjo, Pacey Jasmine, Phillips Alicia, Quinney Jack, Rea Chloe, Robson Richard, Rodrigo Davison Jack, Schram Niah, Shorrock Jarron, Slaven Andrew, Slaven James, Smith John, Stavrides Kirsten, Tully Tiernagh, Turner Bethany, Wainwright Annleigh, Walford Levi, Ward Hope, Whitehead Atlanta, Whitehead Xhantielle, Wilson Ceri, Wylie Kye, Yaddehige Poorna Loku

Nine Passes

Aitchison Thomas, Ashfaq Humna, Birch Talissa, , Bolton Amelia, Borland Hannah, Butt Huzaifa, Celikkilic Senay, Chambers Nicolas, Chochol Marcel, Craven Kaci, Dawson Jemma, Evans James, Fallon Jamie, George Owen, Gulbe Valija, Hill Kiowa, Lenehan Amy, Marsden Abigail, Moore Brooke, Moore Jake, Moorhouse Jordan, Mueaybut Warin, Nash Jake, Niedl Ivan, Rees Rebecca, Rice-Jex Clarice, Smith Courtney, Stemburski Elliot, Turley Jake, Wallis Shirelle, Webster Kirsten, Wilkinson Gary, Williamson Paul, Wilson David, Woolf Lauren, Zahid Zaiba

Eight Passes

Crossan Sinead, Gleave Brendan, Hughes Sarah, Jumeaux Leah, Morgan Paige, Pickering Daniel, Whitaker Joseph

Seven Passes

Bartlett Kyle, Bridge Georgina, Brown Levi, Chick Jake, Clift-Masters Luke, , Dixon Connor, Johnson Charity,, King Sydney, Loveday Caleb, Robinson Andrew, Todd Bradley

Six Passes

Avram Monica , Khan Ben

Five Passes

Bagnall Connor, Smith Laura

Four Passes

Culley-Wright Jenson, Jones Codie, , Mclaughlin Cameron