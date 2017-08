GCSE Results 2017: Your results guide for the Fylde

Here are the GCSE results from the schools acrossthe Fylde coast.

Please refresh this page regularly as we continue to update the list of results throughout the day.

**Montgomery High

Twelve Passes

J Wylie

Eleven Passes

S Barber, A Busby, A Buzza, C Dawson-Nuttall, J Green, A Hartley, M Khan, J Laine

Ten Passes

E Abram, B Atherton, S Bairstow, E Ball, N Barber, L Bateman, J Beddis, N Bonnett, J Bradbury, L Butters, R Chadwick, M Chodarcewicz, M Cornthwaite, A Cosgrove, G Cramer, J Danyadi-Sharples, C Darvill, L Day, J Deen, C Doyle, J Drewitt, C Fairfax-Ware, S Fakir, G Fletcher, R Graley, T Guo, M Hall, L Hemingway, A Hemming, C Hill, L Hoddinott, L Hooson, W Hunt, E Johnston, V Kinnon, E Lee, K Parker, T Parkinson, D Paterson, C Pearce, N Shenton, E Strangwood, K Thompson, N Whitehead, N Wilkinson, E Wright, E Wright, C Wyles, M Wyles, Y Wynn

Nine Passes

B Allen, J Allen-Rogers, J Ashton, J Ashworth, V Baron, M Binns, L Bradley, L Brooksbank, C Burgess, T Burrows, A Butterworth, R Buttery, J Caine, S Carey-Parker, M Cholmondeley, S Chrisham, C Clark, J Clarke, R Clayton, J Cleary, S Collier, M Conlon, T Cookson, E Cooper, J Cooper, M Cooper, C Cox, T Cranstoun, E Cunningham, J Davis, N Dawber, E Drayson, R Eden, L Edwardes, T Elliott, C Fairfax, E Farran, D Fiefield, K Fife, J Fleetwood, L Fletcher, Z Foden, S Forbes, K Gawthrop, K Glover, E Gorman, D Graham, J Graham, L Gratton, A Gray, J Greensmith, O Hadley-Johnson, C Haley, P Hargreaves, C Harrison, E Helm, E Hinds, T Holland, H Howell, D Howitt, J Hughes, L Ingham, S Jarvie, G Johnson, J Johnson, K Kiernan, J Lever, J Longbottom, G Magowan, M Mahtani, G Mallon, B Markin, J Mason, E Mccarthy, R Mcneal, Z Molloy, A Montgomery, J Morton, L Mullan, N Naylor, B Nichols, K Normington, A North, K Parkinson, T Pedersen, N Percival, S Poleon, J Powell, J Preddy, C Ralph, D Rolfe, Y Roughley, E Roylance, K Rutland, K Sandham, C Sargent, G Scott, O Shepherd, E Short, M Simpson, C Smith, D Smith, E Smith, E Spooner, A Steeden, N Stocker, J Summers, L Taylor, M Taylor, C Thompson, O Thompson, M Thornley, M Tongue, J Tuley, J Turner, K Verity, J Walker, B Waters, J Weavill, P White, E Whitehead, A Wilkinson, R Wilkinson, M Williams, M Wills, E Wilson, J Wilson, W Wozniak, A Yates, C Yates, E Young

Eight Passes

S Ashworth, T Bonham, B Cartwright, L Cowell, T Cranshaw, W Donnelly, J Gilderdale, J Hart, H Hasler, B Howard, R Howard, B Hunt, N Major, C Mcclean-Dodds, J Mcveigh, B Morrison, T Mullaney, E Mustafa, H Nangle, C Parker, O Rees, G Southern, J Standaloft, T Tyhurst, J Williams

Seven Passes

C Austin, J Brownwood, L Christodoulides, A Davies, G Dixon, J Douglas, T Drew, S Glover, C Hayes, C Hewitt, C Higgins, M Mcgawley, A Phelps, J Salthouse, R Wilson, T Worrall, M Wright

Six Passes

H Bonell, R Brook, B Charlton, J Halford, A Holgate, K Holt, B Johnson, E Mackay, J Mills, C Pearson, K Romih, K Steele, J Stewart, B Taylor, K Wilkinson

Five Passes

E Davies

Four Passes: W Cross

Three Passes

H Hurst, C Moore, E Pitman

One Pass

F Bromley, L Prior

**St Mary’s

Ten Passes

Brzozowski R, Dembicki A, Dembicki O, Kinga G, Kosiec J, Ladkowska O, Marcinek K, Sochacki L, Staniek K, Taraszkiewicz E, Wardega W

Nine Passes:

Abraham B, Al-Sharifi A, Arden L, Aristidou A, Baldwin A, Bamber D, Bamford T, Barratt P, Barratt R, Barrow J, Barrow N, Bateson O, Baxter M, Beacher S, Blyth L, Brown J, Brown L, Browne M, Brownwood N, Buckley T, Chick T, Choudhury Y, Clacher I, Clarke C, Clymer R, Cook C, Cooke R, Craig R, Crawford N, Cross S, Crouch R, Davenport J, Davies K, Devlin R, Duffy L, Dutton D, Dziegiel C, Eaves A, Egan A,Emefe V, England W, Errington J, Eva C, Everitt-Anstey B, Fineman E, Flynn C, Fowler E, Francis A, Gardner K, Giuliani-Slater K, Glen-Egan M, Goddard K, Gourley C, Grant J, Gray D, Green E, Green M, Hall W, Hamer K, Hamer V, Hampson E, Hampson T, Hanby O, Harrison C, Higginbottom J, Higgs D, Hinchliffe-Rae F, Hindle A, Hodgkinson A, Hodgson C, Hooper D, Hopgood N, Houghton G, Howe V, Hughes J, Hulme T, Hutt B, Ilumin J, Jewers C, Jones C, Jones D, Jones L, Jones M, Kelly G, Kenworthy B, Kershaw E, Kitchen J, Kolanganni A, Lally P, Lambshead C, Lang J, Laughlin A, Lavin J, Lawrence J, Lax A, Leo Z, Lewin E, Lightfoot B, Logan H, Lomas M, Lovell M, Lowe E, Loy H, Mackenzie E, Mahoney J, Mapanao E, Martin E, Martin S, Mathew A, Mathew A, Mathews M, McAdam C, McCormack R, McGeever R, McLoughlin C, McMurdo R, McPhillimy-Lovelock, Mein S, Morrow A, Neilson C, Nelson J, Nicol J, Norris C, O’Brien-Gleeson H, O’Connor E, Oliver I, Owens J, Palma K, Parr E, Parr K, Powell L, Priestley R, Proctor G, Puno P, Puthenpurayil A, Reed C, Riley E, Roberts A, Robinson C, Robinson J, Rowlands K, Ruocco M, Rusek K, Ryan D, Sammartano R, Simpson B, Slater B, Slattery C, Stambridge L, Starkie C, Starkie K, Staveley L, Stephens C, Stott J, Stuart L, Sunderland Q, Taylor A, Threlfall M, Tomlinson A, Tredinnick M, Vall H, Wallace M, Ward N, Watson L, Wells M, West M, Whiteley A, Whiteside C, Williams P, Wilmot R, Wilton H, Winward-Pape E, Wolstanholme N, Woods S, Wormald D

Eight Passes

Briggs S, Earnshaw E, Egan A, Griffin E, Ilsley M, Judge A, Rimmer J

Seven Passes:

Booth S, Doyle B, Garner-Jones A, Pawlowski D, Smales D, Smith G, Vaughan S

Six Passes:

Johnson J, Morrow A

Five Passes:

Barton C

Four Passes:

Smith J

One Pass:

Loveday J

**St George’s

Eleven Passes

R Kryca

Ten Passes

S Allan, K Anderson, J Arrowsmith, L Atkinson, J Ayers, E Baird, L Ball, M Banham, D Barber, G Baxendale, D Beckett, K Bell, A Bennison, L Blacka, H Bradwell, L Braithwaite, L Brookes, L Burgoyne, R Butcher, J Butler, C Cairns, E Casey, C Cottam, L Couch, J Crawford, F Dean, T Dowling, M Dugdale, C Eldridge, H Farrar, J Feltham, T Foote, G Fullard, H Gall, J Gibson, G Gorry, C Greaves, L Green, M Green, J Halliwell, D Harris, G Haughton, R Hill, K Hinds, J Hood, T Hudson, D Hughes, C Hutchison, M Jackson, S Jackson-Taylor, D Jakins, K Jardine, H Johnson, E Jones, D Kellett, M Lamont-Cook, N Land, L Lavery, A Lawton, E Li, B Logan, R Logan, R Lonsdale, J Love, A Lovell, M Malone, M Mankowski, D Marnell, L McConnell, C McCullagh-Forshaw, F McGovern, L Miles, K O’Donoghue, M Owens, K Peel, C Perry, R Potter, E Ramster, L Rose, H Schofield, S Secker, H Shearman, J Shirley, N Skalska, J Smith, J Smyth, J Stott, L Stowell, A Studd-Cooke, E Sykes, B Thackray, E Thompson, K Thompson, O Titford, P Traynor, P Valente, J Waller, J Walsh, I Ward, J Wharrie, A Williams, C Wood, H Wood

Nine Passes

A Ardern, P Benton, A Biggs, C Binns, M Blackstock, J Borrino, J Brissett, K Bristow, J Carr, C Carter, K Cheston, A Cross, C Jackson, J Jerome, T Jessop, D Kenyon, C Kruger, J Manning, J Nash, K Ollerenshaw, C Ridsdale-Barks, L Shepherd, S Slater, L Warburton

Eight Passes

M Birkett, F Clarkson, R Deery, M Fenton, C Gelder, V Halpin, E Morris, C Oldham, F Routledge, J Shewan, T Smith, L Taylor, M Wallis, M Whitaker, L Wilkinson

Seven Passes

T Bamber-Hawkins, J Blackburn, M Deakin, D Eddleston, J Gregson, A Hayhurst, E Houton, E Kevill, K McKenna, T O’Neil, J Peltier, J Playforth, S Thornley, C Wilcox

Six Passes

J Barnes, L Beaver, C Bennett, M Culley, T Hanslip, Q Kinsley, L Ogden, C O’Grady, C Roberts, L Rogers, J Shakespeare, M Walton, O Wilde, F Woods

Five Passes

L Brown, L Lee, D Phelps, K Randell, L Wilkinson, J Young

Four Passes

P Dodd, A Jeffrey, O Lavallis, C Smethurst

Three Passes

G Rogerson

Two Passes

L Jessop, D Walsh

**Millfield

Ten Passes

A. Beckett, E.Briggs, E.Brough, M.Couldbeck, S.Dawson, F.Dellacorte, J.Fordan, T.Gibson, D.Holmes, J.Holmes, J.Howarth, T.Jorgenson, N.Kennedy, K.Malam, L.Marshall, R.McCuskey, A.Morley, J.Snape.

Nine Passes

C.Albert, H.Allen, T.Allen, T.Amos, A.Ashton, M.Aspden-Ridgill, M.Ayrton, J.Bailey, Z.Barrans, S.Beeston-Rose, F.Bennett, K.Bird, D.Bittley, J.Bradshaw, K.Brady, L.Brown, R.Brown, O.Bruce, S.Byrne, E.Cardwell, L.Carradice, R.Cartwright, G.Catterall, H-A. Connelly, C.Constable, R.Cooke, E. Corcoran,E.Goulding, K.Craigie, J.Croft, E.Davids, M.Dawson, C.Dion-Clarke, R.Dockerty, R.Edmonds, C.Fernandes, A.Galbraith, C.Godfrey, G.Godfrey, O.Hatcher, N.Heatley, N.Herd, C.Hill, J.Holland, C.James, Konnor.Jones, Kyran.Jones, W.Kenyon, J.Leigh, C.Longworth, P.Lord, C.Lowe, H.Mackelt, K.Malam, K.Man, S.Myall-Buckley, C.McGailey, S. Mcgreevy, C.Menton, J.Murphy, K.Noden, J.Orrell, B.Phillips, H.Plummer, J.Price, T.Quinnell, N.Rice, B.Riches, L.Rigby, A.Ross-Smith, N.Rudge, C.Saunders. A.Schofield, H.Scrivener, E.Slater, T.Spendly, M.Thomas, I.Waller, M.Waring-Thompson, B.Wellings, K.Wilson, T.Wolsenholme, J.Wright.

Eight Passes

K.Ashcroft, Z.Aspinall, D.Burns, B.Chapman, F.Chowdury, J.Dawson, N.Dunston, J.Fradgley, T.Hall, S.Hallam, Jack. Hargreaves, Jamie. Hargreaves, S.Hesk, M.Hildreth, E.Hilton, B.Hodgkinson, E.Holland, M.Hollander, O.Holt, D.Jones, M.Jorgenson, M.Leeming, L.McCamily, G.McDermott, C.McGoogan, C-A.Morrison, C.Newton, K.Parkes, J.Parsons-Bonney, E.Ratcliffe, C.Rimmel, A.Sielski, M.Smith, D.Springer, E.Stapleton, C.Taylor, L.Tinsley, A.Tregonning, M.Watson, J.Watts, I.Wiggam, V.Wilson, G.Wolstenholme, J.Wyers-Roebuck.

Seven Passes

A.Bates, S.Bird, G.Whitehead.

Six Passes

A.Dudley, E.Brown.

Five Passes

V.Marshall.

Four Passes

B.Roach, L-C.Wright.

**St Bede’s

Eleven Passes

B Goodstadt, J Plunkett, R Riley, E Webb

Ten Passes

T Ashton, H Batson, I Bradley, L Bradley, A Brow, A Bull, J Butcher, N Chase, E Croasdale, J Dobson, N Fluss-Tramontano, T Gratrix-Charlesworth, L Hart, F Heath, R King, S Malkin, D Morris, M Orosun, T Pinsent, B Pritchard, E Russell, B Sanderson, L Sevens, T Spinks, D Swales, C Topping, M Wiggans, W Young

Nine Passes

A Adams, T Anderton, H Burdess, R Burdon, G Burns, S Byrne, N Cartwright, D Challinor, G Chesworth, R Connolly, M Connor, T Cooke, S Cowgill, S Cox, B Cronin, E Cross, C Dalton, M Daniel-Nidd, H Darlington, M Draper, A Fisher, E Fox, K Fox, B Gallagher, L Garside, M Gee, A Gillett, L Gwilt, J Harrison, A Hughes, L Hutt, C Ireland, J Jackson, I James, M Johnson, G Kane-Szuminska, R Kelly, L Lee, H Lucey, M Lumby, C MacCormaic, K McCauley, C McDonagh, D McDonnell, K McGow, J McNeill, K Murphy, J Newell, T Ousby, D Pendleton, M Phelan, I Piavani, K Pirrie , J Pope, E Rainey, M Rowlings, I Russell, N Sae-Lee, C Samson, C Santoni, E Satterthwaite, J Serghi, M Severyn, E Shaw, K Smalley, C Smith, S Stewart, B Taylor, G Thomason, S Topping, A Walmsley, H Watson, T Wilcox, A Yates, B Young

Eight Passes

G Burns, E Flemen, E Heath, L Hillier, L Kenyon, E Lumley, A Makinson, L Martin, M Merkin, C Nash, T Newhouse, C Newton, A Preston, S Russell, T Sabo, O Seers, S Tonner, C Turrell, I Ward, M Wernick, B Wilkinson

Seven Passes

I Carr, A Cassidy, P Cross, G Disley, L Eastham, F Greenwood, R Prisk, N Scott, H Simi, C Simms, M Varley

Six Passes

A Fletcher

One Pass:

I Azzopardi

**St Aiden’s

Ten Passes

W Abbotts, E Albury, A Allcock, C Allen, C Anderson, R Anderson, B Armstrong, A Bancroft, N Bandtock, L Barton, K Bayliss, H Beavers, E Beckett, N Beckett, O Bick, T Bowling, J Brocklehurst, M Bunce, E Carter, M Catlin, A Charles, K Chatham, A Cockbain, N Corrigan, A Coyne, A Cummings, L Cummings, S Curwen, H Davies, Z Ellershaw, A Elletson, B Evans, B Faill, W Gladwin, B Gothard, J Gravner, L Grisenthwaite, M Hancock, P Hardy-Dearness, H Haworth, G Holden, R Jones, E MacMillan, W Major, K Mason, L McBride, H Moorcroft, L Morley, M Moseley, J Moss, F Murphy, L Natrass, L Parkinson, M Porter, D Price, E Ralph, A Robinson, C Roskell, J Rossall, J Ryecroft, J Sackfield, J Sandford, H Shore, L Silvester, I Skorczewski, J Smalley, T Smethurst, M Smith, I Snowdon, O Tinkler-Rose, E Tomlinson, I Turner-Hurst, K Twigg, A Walsh, J Ward, J Wardle, S Weir, C Werner, J Williams, Z Woodier.

Nine Passes

S Astbury, H Bates, J Boone, E Buckler, L Carter, M Clark, R Corbett, J Crompton, R Danson, B Duerden, J Fairbrother, M Fay, J Fish, D Fisher, L Fitton, P Griggs, J Lawrenson, R Lettice, M McGinley, R Pacey, M Penswick, K Rumfitt, A Schofield, L Tuer, D Walderman

Eight Passes

D Ainsworth, J Arrand-Southern, J Birkwood, C Buckley, M Doran, S ElKhoury, W Foden, E Gaulter, J Haworth, A Hoey, S Jackson, S Johnson, R Moore, C Smith, L Tasker, R Taylor, D Williams.

Seven Passes

N Hartley, R Mellor-Dyke

Six Passes

D Milton Cullen, E Ollerenshaw, J Sutcliffe

**AKS

Ten Passes

G Bell, R Hull, Z Islam, J Lo Ying Ping, M Mason, T Yeung.

Nine passes

H Barker, F Bell-Smith, C Bridges, J Brown, M Buckingham, C Bywater, R Chadwick, G Clayton, R Cole, N Craggs, J Cunningham, W Davidson, M Eccles, S Ellarby-Blunt, P Evans, G Fagan-Weston, C Fewster, C Fletcher, J Gallagher, B Gould, L Green, J Grimshaw, S Hackett, S Haythornthwaite, L Hoskisson, C Jacks, E Keenan, N Kilgallon, G Kulkhan Albaythani, M Loftus, J Lucking, T Mannion, M Masson, M Mcallister, H Mills, H Moore, E Morgan-Nimmo, K Munir, A Pilkington, C Rimmer Eastwood, E Ross, H Ross, S Rowe, C Roy, D Salt, C Saravanan, H Scarisbrick, I Sinclair, R Tebay, M Waddington, J Walker, O Walton, W Ward, C Watkins, J Wells, M Whorlton-Jones, K Williams, P Wood, T Wood, Y Zakrzewski.

Eight passes

E Dodd, J Finlayson, M Parkinson, H Thomas-Cooper.

Seven passes

B Boltuc, D Hunt, S Robertson.

Five passes

J Whitaker.

**Garstang High

Nine Passes

J Allen, L Andrews, E Barnes, H Beardsworth, R Belard-Carreno, O Bendall, R Bevan, L Billington, M Boardman, R Booker, L Bradshaw, E Brady, J Brayshaw, A Bromley, K Brown, W Brown, A Burford, K Busby, J Cameron, A Carr, T Chandler, H Clarkson, E Clegg, Z Clifton, P Collinson, Z Coppin, R Corless, J Corrigan, G Cross, S Curwen, M Davies, T Davies, J Davis, L Davis, L Dunkley, E Dutton, Z Edmondson, R Evans, S Fish, O Foden, J Fowler, M Fricker, S Garth, J Gilmore, S Green, R Greenwood, C Guinan, A Hardman, C Harper, N Hart, J Hartley, L Heathcote, Lana Hewitt, Lucy Hewitt, J Hazel, G Hindle, F Hoctor, T Hoggart, H Hopson, M Hurst, H Jackson, W Johnson, J Jolly, C Jones, P Kealey, B Keay, S Kellet, J Kelsall, M Kelsall, P Kerr, B Knox, T Lawrence, W Lawrenson, C Little, N Little, J Marsden, C Mawby, H McDougall, J McEvoy, J McGreavy, S Minihane, E Morse, O Mullin, H Myers, L Myers, J Nayler, S Nelson, R Newlands, J Parker, E Parkinson, A Parmar, M Partington, L Poulton, C Procter, B Pugh, C Purchase, T Richardson, A Richmond, J Robinson, E Rooney-Black, T Ruston, C Rutherford, O Sanderson, C Saunders, K Saville, J Seed, E Singleton, A Smith, J Smith, P Smith, A Sorrenson, Z Stephen, C Sutcliffe, P Sutkowski, H Swale, K Swift, J Taylor, S Thornton, H Walker, R Wallman, A Walmsley, C Webb, C Whiteside, J Wicks, A Wilding, J Wilding, E Williams, L Williams, Gemma Wilson, Georgia Wilson, E Wood, M Woodward, E Wright.

Eight Passes

S Airey, K Barnes, C Bates, B Bentley, T Boardman, G Church, K Clapp, D Fazackerley, J Hall, D Heys, R Horner, J Murphy, M Passmore, A Pearson, M Rawsthorne, T Walkden, O Whiteside, J Willshaw.

Seven Passes

J Bywater

Six Passes

R Dashfield

Five Passes

R Jennings

Two Passes

G Todd-Bryce

**Hodgson

Ten Passes

A Audsley, F Birley, S Byrom, E Clark, J Cooper, A Covu, L Culshaw, J Galloway, O Gleaves, T Greenwood, R Horth, A Nairne, M Pickett, J Roper, F Urban

Nine Passes

C Ali, C Andrew, S Andrews, S Armitage-Beaver, P Atapattu, V Ball, T Bamber, S Bannister, L Barnes, H Bartholomew, J Bennett, D Best, A Binesh, E Bird, S Blakeney, L Boardman, E Bradshaw, J Bragg, B Broadway, E Brookes, E Butterworth, K Butterworth, J Cairns, A Carter, L Cartridge, J Clark, C Clegg, A Cogley, E Collin, A Colton, M Crawforth, J Crook, L Dack, R Daniels, J Darbyshire, N Davies, E Dickason, C Dighton, M Dodd, L Doherty, H Eadie, A Easton, L Edwards, J Fa, D Fallows, C Ferguson, H Fidler, C Fox, L Fox, M Glenn, J Green, T Green, P Green-Rydings, S Gregson-Miller, M Grundy, K Hacking, I Hargreaves, M Hasty, S Hayes, A Heightley, J Higgins, B Hindley, J Hindley, D Hunston, A Hussain, E Jasper, M Jelley, A Jennings, S Jenson, H Johnson, A Keane, M Kemp, H Kenyon, L Kenyon, K Kerrigan, C Kimmance, C Kirkup, L Lai, R Langer, T Latherman, K Lawler, S Lawton, M Lilley, S Lindsay, A Lord, K Ludlow, A Lyons, A Marsden, L Marsh, E Marshall, H Marshall, G Martin, M Maydew, M Mclellan, F Mitchell, F Mitchley, A Monk, B Morley, P Murch, M Musgrave, P Ney, J Nicholls, S Norazlan, L Oliver, H Parkinson, Y Parkinson, P Pattinson, E Peill, J Perry, O Purdon, M Raw, L Renton, M Robinson, B Rooke, J Rudge, J Russell, S Russell, O Sadowska, B Sandhu, B Schofield, R Shanahan, C Sharratt, C Shaw, H Shaw, E Shawcross, M Smith, C Stavert, H Stewart, K Stirzaker, P Stubbs, R Stubbs, M Sutcliffe, B Swift, J Swift, O Tandy, A Taylor, M Thompson, E Thorpe, A Trachillis, E Van-Parys, M Wallace, N Wallace, B Ward, F Way-Grime, D Webbe, W Webster, J Whiteley, E Whittingham, M Whittingham, B Whyatt, B Williams, E Wilshaw, E Wiseman, O Woolford

Eight Passes

D Black, N Certrulo, B Farmer, J Jenkinson-Cross, K Long, J Moss, L Pickup, C Seddon, C Smith, M Stelfox, D Sutton, L Unsworth

Seven Passes

M Armstrong, M Dodd, J Glynn, L Moody, B Mowbray, C Walker

Six Passes

R Stafford, T Ioannou

Four passes

L LLoyd

Two passes

E Wilson

**Kirkham Grammar

Twelve Passes:

Corcoran, I

Eleven Passes

Baxter J, Bucklow M, Gargett W, Gerrity L, Kollard W, Lewthwaite H, Nam R, O’Brien L, O’Neill C, Parkinson F, Thompson G, Townsend E, Xu S

Ten Passes

Acton E, Anthony C, Bamber J, Briggs H, Carmichael C, Carroll E, Carter W, Clifford E, Collins E, Davies S, Dowbiggin W, Dowds E, Ethell L, Fenton S, Gaynor-Smith E, Giles T, Gornall J, Hardman A, Harwood A, Hawkes C, Higham N, Hughes M, Livsey J, McManamon L, Mee-Bishop T, Oddie A, Peet E, Pendergest O, Powell E, Read S, Riley F, Roche S, Rowley L, Secretary A, Shield J, Stewart J, Thompson H, Thomson J, Treaddell T, Turner E, Williamson L

Nine Passes

Barlow G, Bellamy A, Berry T, Brown J, Collins S, Crook S, Crowe O, Doyle C, Fraser L, Hayward C, Hodgson A, Hurst H, Kantharia M, Marsh J, Mayhall J, Mellor-Bates P, Morris J, Peacock C, Powell F, Slater I, Towers D, Watson M, Webster A, Wilkinson C, Wood N, Wright O

Eight Passes

Barson H, Ezeigbo C, Harrison J, Hindmoor E, Huyton M, Kershaw T, Morris H, Thompson L

Seven Passes

Gregory W, Higginbotham R, Partington C

**Fleetwood High

Ten Passes

E Ball, J Boehme, J Broomhead, C Bruneel, E Doolan, M Fuller, B Gill, C Ingham, L Jarvis, L Laird, C Moran, R Rickard, D Six, L Smith, S Snee, C Staples, A Sumner, F Whyte, E Williams

Nine Passes

C Acton, J Baker, C Bee, L Blundell, A Boaler, J Bull, G Chantler, C Clarke, T Collinge, K Consadine, O Cooke, B Couch, K Craft, S Cullen, R Davies, R Davies, C Dawson, D Dimitrova, A Driscoll, A Edwards, J Fairbanks, C Fishwick, A Fitton Smith, D Forrester, R Gallimore, B Garbett, E Gawne, M Gawthorpe, L Gregory, F Hall, J Hall, J Hall, J Hardingham, E Harrison, K Holden, D Hughes, R Humphreys, S Jenkinson, A Jones, M Keeffe, W Keegan, M Laithwaite-Cross, T McGinley, M McLellan, C Minto, C Morris, J Mountford, C Mulryan, S Nicolov, D Patterson, J Porter, C Robinson, R Scholes, K Shewan, S Stirzaker, G Strachan, B Walker, H Wilson, M Wilson, J Witcomb, H Woodhouse, J Woolford

Eight Passes

A Bishop, J Clark, C Flynn, J Goodwin, W Highton, L Hurst, R Leach, C Riches, K Walsh

Seven Passes

R Breakell, E Ritson, P Young

Six Passes

J Baxter

Five Passes

D Beavers

Three Passes

D Clark, T Saunderson

Two Passes

J Brady

One Pass

J Clarkson, T Rodgers

**Rossall

Twelve passes

Y Yang

Eleven passes

A Chuchin, J Henderson, S Rosenthal, W Xue

Ten passes

A Abrahams, F Dill, W Gair, M Heywood, G Knight, J Lever, Y Li, M Loboda, A Mills, H Rieland, C Smith, S Storm-Eckersley, J Stringer, J Williams, P Zwach

Nine passes

Andrews, A Barker, A Bishwakarma, A Bradley, M Burrer, H Curwood, A Davidson, A Ellis, M Emmerson, A Fabian, A Garside, E Lopez, T Mak, M Moore, H Pham, L Taylor, T Walkden, K Watson, T Wong, J Zwach

Eight passes

D Aleinikov, S Chen, S Gentchev, M Krammer, E McIlhargey, J Michel, S Pellowe, W Uomuto Pereira, A Von Hohnhorst, D Wipfli

Seven passes

K Tran, Y Zhang

Six passes

M Baker

**Baines

Twelve Passes

S Anderson, G Brennan, C Donnelly, S Dow, E James, J Neath, E Newiss, B Spore, B Wilcock

Eleven Passes

N Atkinson , J Aziz, L Bailey, T Bowie, R Brigham, H Brothwood, G Bryer, B Cole-Evans, C Cowburn, E Croft, J Cuthbertson, E Daley, A Dickson, E Downey, W Farley, L Farrer, L Georghiou, E Harling, S Jones, A Le Roux,T Manning M McGawley , O Medhurst H Moorcroft, Y Nag,J Nuttall, H Oram, K Pickering, W Pickles,L Powl, S Saccomanno, C Shaw, A Smalley, J Sowerby, H Spencer,L Spore, L Stott, S Sullivan, L Talarczyk, J Thompson, S Thornton, B Waring, A Williams

Ten Passes

Z Akbaba, C Ascough, H Ashton, C Ashworth, J Atkinson, L Bailey, E Baldwin, M Bennett, M Brothwood, G Callon-Jackson, W Charters, E Copley-Neil ,M Croft, A Dawson, K Dell’Armi, M Delves, A Docherty, J Faller, N Feeney, P Fernie, M Finch, H Garnett, E Gilfoyle, Z Gottfreund, B Green, E Harrison, A Hendley, Y Hesketh, T Higginson, L Hill,K Horth, T Hulme, M Jones, R Joyce, S Lambert, T Lawton, H Leak, J Manford, A Marnick, N Mazid, M McCabe, B McGawley, A McVicar, C Miles, K Morris,M Morrissey-Hill, J Mountford, R Norman, A Norton, B Patisso, J Pollard, J Preston, M Resina-Moorhouse, G Robinson, A Romain, K Rose, H Maycock, N Shaw, L Shea, M Shimmin, D Simpson, Z Smith, C Stead, M Stead, D Stones, H Suddaby, T Suriyakumaran, C Sykes, B Tomlinson, R Wainwright, E Walker, F Ward, D Wood, L Wood

Nine Passes

E Bird, P Campbell, K Dyson, E Gradwell, B Jonas, C Kelly, N McIntosh, V Mellor, B Penketh, J Pye, J Reilly, H Rogers, L Scrimgeour Starkey, S Walker, M Wallace, M Winston, C Wood, C Wood

Eight Passes

L Millward, D Naylor, L Rainford-Read, J Tonkinson

Seven Passes

J Bowden, S Harris, L Jayes

Six Passes

M Jeffries, E Kelly

Four Passes

L Humphreys, J Rathbone

**Highfield

Ten Passes

B Ashton, K Atherton, D Atkinson, H Batson, E Boden, T Bolton, L Boyes, K Braithwaite, P Bunting, A Busby, A Butcher, A Campbell, D Capstick, B Cartmell, B Cavanagh, D Clark, D Clayton, E Connolley, H Copp, R Cowburn, L Crane, O Craven, O Craven-Lockett, K Cropper, S Currey, H Curtis, T Davison , S Dickinson, J Downer, J Eardley, D Earnshaw, A Fairclough, R Flanagan, D Fletcher, J Ford, J Garnett, D Garrett, E Goldthorpe, A Grindley, K Guest, E Hallett, M Hamer, E Hammond, J Hardy, D Haworth, J Henry, C Heron, I Hesselden, H Heywood, A Hilton, M Houghton, A Hunter, C Hutchinson, T James, K Jamieson, C Jones, L. Jones, J Kenyon, S Larkin, T Larkin, S Larmour, M Latimer, L Law, F Lawless, A Lemin, L Lord, K Maden, E Markey, S Marson-Riding, O Mason, L Mason, A Mathieson, M McKenna, S Melville, H Metcalfe, P Morgan, C Munday, E Murdoch, J Murray, L Mylroie, B Pack, E Richards, D Ridgway, C Rossall, I Rutter, B Sandvig, T Sarjantson, G Scarles, M Scharmann, D Shackleton, J Singleton, E Skelton, J Smith, K Smith, L Southall, P Spiewak, S Stafford, A Start, B Stott, E Sutherland,C Sweeney, B Tabeart, L Tait, E Tarpey, S Taylor, C Tew, L Thornley, C Till, A Trofimuskina, M Tsang, A Urmson, L Walker, D Ward, D Webster, J Wilcock,L Wright, C Wright

Nine Passes

C Addy, D Bickerton, B Bradshaw, A Burrows, J Buckley, L Buckley, J Cove, L Crolla, C Dingley, E Downer, A Dunn, S Eggleston, B Graham, A Hardman, N Haythornthwaite, , C Hill, T Jordan, S Kirkham, A Lemin, T Liddle, D Little, E Muir, L Nicholson, L Nolan, O Openshaw, D Pelling, R Rossall, , J Sloan, J Thornton, G Thompson, M Tomlinson, K Townsend, K Truckel, J Vickery, S Warrington, C White, M Wong

Eight Passes

T Evans, J Haworth, A High-Ashton, V Ormerwood, C Painter, G Peerapanuwat, L Plank, F Pugh, J Regan, T Roberts, D Robinson, C Steele, C Sumner, M Toulmin

Seven Passes

D Guest, J Harvey, Hilton, M Moloney, D Robinson

Six Passes

M Cooper, C Sharman,

Five Passes

D Fisher, K Parker

Four Passes

K Davis-Bater, J Duddle, S Roberts, K Spragg, J Thompson

Three Passes

J Billing, D Butterworth, T Ellams, C Evans, K Felton, R Iddon, C Richards, T Williamson

Two Passes

A Parkinson

One Pass

J Corbett, K Kennedy, C Stanley, T Wright

**Cardinal Allen

Eleven Passes

L Beasley, J Fisher, G Thwaites

Ten Passes

L Allen, T Birch, O Branch, G Brown, C Butler, R Cameron, H Carmichael, J Coulter, A Davidson, L Davies, S Davis, J Dawson, D Dickson, M Duffy, S Fleming, C Hadgraft, J Hardman, S Harrison, M Hatcher, M Kerr, J Lee-Davies, E Macsymons, J Marriott, M McCann, R McColgan, J McDermott, N McDermott, K Melling, A Patterson, J Pinkett, O Pook, L Potter, M Rainford, B Reese, E Riding, C Rothery, P Ryall-Thurlow, M Spearpoint, T Sumner, E Swarbrick, J Taylor, L Taylor, M Taylor, G Thrower, M Thwaites, J Vasey, A Webster, J Wylie.

Nine Passes

S Abbott, M Addison, D Andrew, J Bamber, M Benson, T Benson, E Bestwick, G Bunnell, C Burchell, M Burnett, D Clarke, O Cooper, B Croft, A Cropper, S Docherty, M Dollin, H Eadie, S Edwards, D Ellis, S Evans, T Faux, M Foliard, L Fraser, S Gallagher, S Gardner, C Goodyear, C Granda, M Grundy, K Hamilton, L Harper, O Hartley, A Harwood, R Hedley, J Holden, A Houton, J Johnson, S Kerr, B Lewis, T Lonsdale, M Martin, L Mason, J McCann, W McLeod, A Melia, J Moden, J Moore, M Nicholson, D O’Connor, J Parkinson, J Pegler, L Pennington, E Porter, H Potter, J Qualter, G Ramsbottom, S Rappacioli, S Raseta, K Robinson, L Robinson, K Ross, E Savage, A Scantlebury, H Schofield, E Smith, R Smith, N Thomson, E Thornton, C Tipping, B Wade, S Wade, S Ward, J Webster, S Wharton, A Wilkinson, R Wilkinson, G Wilson, A Wright

Eight Passes

O Banks, L Barlow, J Cooper, M Foley, S Green, C Hadgraft, T Hover, D Johnston, J Lewis, K McLachlan, S Naylor, M Rodwell, A Roscow, O Tomlinson

Seven Passes

E Eaves, A Finch

Six Passes

H Hover

Five Passes

J Pitman-Stirzaker, J Roney

Four Passes

K McCormick, M Murray

Two Passes

G Dickinson, A Parkinson