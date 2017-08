A-LEVEL RESULTS 2017

Teenagers across Lancashire were up at the crack of dawn on Thursday waiting to get their A-Level results.

KIRKHAM GRAMMAR



5 Passes: J Kong

4 Passes: P Aparicio, J Brebner, G Britton, R Chatwin, J Culver, C Fearn, H Fingleton, E Foster, C Harrison, C Hartley, R Horsfield, A Hudson, S Paxton, V Rigby, J Ryan, J Smith, C Walker, M Woodward

3 Passes: C Allan, E Ansell, N Ashcroft, S Atkinson, E Bailey, J Bako, C Baybutt, J Beesley, F Bennett, C Burfitt, F Burnie, A Cairney, T Carleton, M Caton, S Chan, W Corbett, A Dalzell, S Davidson, H Davies, E Eccleston, J Elliott, R Ellis, C Ezeigbo, C Fleuriot, E Frost, M Gallagher, T Gilmore, O Gornall, G Hall, A Harris, O Hay, S Hemmings, S Hollings, L Johnson, O Kitchen, J Lonsdale, J McCarthy, D Mcmanamon, P Morris, A Reed, G Reed, C Roberts, A Schreiber, W Smith, C Spector, C Townsend, D Turner, M Varley, T Waite, A Whittingham, J Yarwood.



ST MARY'S CATHOLIC COLLEGE



5 Passes: Barnes M, Brownwood M, Fitztpatrick O, Griffin G, Jones M, Leahy N, Maitibag C, McMahon J, Owens R, Taylor J, Townsend A, Riley L

4 Passes: Cook S, Craig K, Croft E, Dixon N, Devaney R, Fletcher-Hurley M, Gardiner C, Glen-Egan D, Hall A, Haslam C, Hill J, Holland B, Kenyon E, Kirk H, McCairns C, Parmar J, Phelan Dowling R, Remnant J, Saxon L, Weber D, Westhead C

3 Passes: Alves E, Ball W, Calvert D, Couzins G, England L, Everton L, Fitzpatrick L, Hankinson J, Hardman S, Lavery J, McCory C, McLaughlin S, O’Rourke G, Potter E, Roberts M, Taylor J, Wallace R, Webb M, Whitehead K

2 Passes: Bradley E

ROSSALL



4 Passes: N Guo, Y Han, T Hu, B Huang, Z Jiao, Y Lin, J Niu, L Peng, J Shen, L Wang



3 Passes: P Berg, S Brooks, L Brook, A Colvin, M Diaz Seara, W Feng, T C Giang, B Gosling, S Han, M Harrington, O Hockings, P Huang, H Ip, M Kawahara, J Li, D Li, C Lin, N Maycock, G McKnight, C Mills, H Morgan-Short, K O’Flynn, V Pavshinskaia, S Pitcher, N Redman, C Rooker, V Stoker, C Tsang, K Waguih, Y Wang, L Wang, J Wraith

2 Passes: Q Biviano, E Chiviyska, E Cobb, M Danton-Rees, H Knight, B Zeng

AKS



3 Passes: Cameron Armour, Georgia Askey, Richard Atherton, Kira Bampton, Sasha Bell-Smith, Joshua Billingham, Libby Bonis, Mark Bricklebank, Jake Bywater, Rosalie Carter-Rothwell, Henry Chadwick, Wenbin Chen, Jamie Choi, Honor Clayton, Molly Clayton, Alyx Cope, Taylor Cornall, Max Coyle, Ewan Davies, Benjamin Dewhurst, Elizabeth Drinkwater, Ken Duckworth, Jake Dyas, Lewis Ellison, Edward Farrer, Phillip Gallagley, Katherine Giblin, Rachel Gregson, Emma Hockenhull, May Hodge, Evie Hoskisson, Samuel Ingham-Gore, Alexander Iredale, Amelia Jepson, Milly Kirkman, Richard Leman, Annabelle Li Kam Wa, Natasha Maclennan, Ishwar Malhi, Bethany Marshall, Samuel Matthews, Thomas Matthews, Tiana Moseley, Alec Newman, Joel Newman, Hannah Nuttall, Alanis-Sky Parkinson, Laura Perrin, Nikita Richmond, Portia Riding, Thomas Riley, Harvey Ross, John Sanderson, Joshua Singh, Savannah Singh, Jessica Steward, Eloise Sykes, Chana Threlfall, Frances Warren, William Watson, Alicia Weaver, Benjamin Webster, Thomas Wheeldon

2 Passes: Joy Hammerton-Crawforth, Nicole Heath (external)



1 pass: Jack Bottomley (external), Kyle Macaulay (Year 12)

LYTHAM SIXTH FORM



3 Passes: N Aguiar, M Aitchison, A Bentley, J Blackburn, J Bolton, B Cannon, S Connors, K Davies, E Fish, A Ford, G Freeman, P Goodson, C Hardie, G Hare, L Hartley, L Heavyside, L Holland, M Holland, E Horberry, J Hough, L Howe, K Howell, W Johnson, C Kelly, M Liddell, D McAlea, N Moore, C Mure, T Nyathi, D Parr, O Phillips, J Potter, L Purdom, B Rawcliffe, S Robson, C Ryan, P Smith, N Stott, D Taylor, M Wall, D Wightman, K Wylie

2 Passes: R Connor-Emmott

1 Pass: H Meakin

CARR HILL SIXTH FORM



5 Passes: B Chang

4 Passes: J Armitage, A Clow, J Dinsley, S Kilsby, A McGurrell, E Thompson, M Pote

3 Passes: A Baxter, R Carter, E Charnley, G Chesworth, J Clark, H Cottam,

M Crombleholme, R Crombleholme, E Crompton, S Eastwood, L Edwards, K Ellis, E Greenwood, T Hodgkins, A Hodgson, E Hudson, T Kilsby, E Macmillan, J Manton, A Marsden, H Parsonage, R Phillips, A Porter, S Rowicki, J Saxton, M Shacklock, T Shaw, D Skelhorn, R Smithen, S Spann, J Whittle, D Walkden, S Woolley

2 Passes: E Barnett, A Catterall, M Collins, J Counsell, J Eaton, M O’Callaghan, B Stedman,L Thornhill, E Watters-Bradley

1 Pass: D Keenan, C Steele-McDermott, A Watmough

BAINES SIXTH FORM



5 Passes: J Denney, N Read

4 Passes: J Bentley, A Biswas, A Brown, A Catterall, M Egan, C Ellwood, T Farrer, H Jackson, D Knapman, R Moreland, L Morgan, O Oram, L Rigby, M Roberts-Hodgson, J Shuck, H Talarczyk, M Thomason, O Tomlinson, M Walker

3 Passes: N Aziz, O Cordingley, L Dale, N Fenton, E Fisher, H Fredrick, J Gomez, A Jackson, F Lawrence, D Lupton, S Newiss, C Lee, S Robinson, J Smith, B Summers, B Wainwright, H Westhead

2 Passes: K Armstrong, E Benson, L Halstead, J Lee, T McGillivary, B Pomfret, C Robinson, E Spencer, E Waterland

1 Pass: T Levine

BLACKPOOL SIXTH FORM



8 Passes: R J Fairclough.

6 Passes: E Gibson, H T Swatton.

5 Passes: G Adefowope, C Adshead, A L Angle, C R Appleton, A Arthur, L E Bagshaw, M E Bamber, E Bannister, I Billenness, J P Bromilow, J L Brown, T J Cash, N N H Choudhury, P Chow, S Daniel, R Drabble, A Duerden, S Edwards Townsend, O Fairbrother, J Fallows, C Flint, E Gacoscos, M E Gough, C Green, S C Haigh, J O Hall, M A Hill, N J Hill, T Hilton, L Hinchliffe, C J Hodgin, J W James, C J H Johnson, S A Khan, C L Knott, P Kollard, E Laine, R L Large, V H Leigh, J Lewis, E A Manning, D Marsden, G Martin, L Mcclean, J McKenzie, E O McNamee, E Menzies, S B Morrison, D A Nickson, E J Osborne, T L Parry, O Pearson, C J Purcell, H Rahman, R Rajendran, E J Reeve, K M Reid, F N Sandiford, A Shaw, H Short, L Simone, C P Southern, A P Stone, J F Stott, R Suriyakumaran, H P Taylor, J Thomas, H W Thompson, E G Townley, M Wakefield, M C Waters, C L Westhead, J J Worrall, C Young.*

4 Passes: C F Abram Forbes, D M J Ackrell, N L Addy, N Al Baghdadi Mcchrystal, H Alaoui Harouni, T O Allen, K Anderson, E Anderton, B Ankers, A Anwar, L G Aplando, R M Argent, T Arjkampan, E D Arthur, S H Arthur, E L Ashford, T Aspey, L Atha, O L Atkinson, J M Audin, L J Bagnall, M A Bailey, J A Bairstow, M S Baker, S Banister, M Banks, C M L Barber, P L Barber, J E Barnes, C E Barrett, C V Bayliss, L J Beck, K A Beckett, A M Beddis, C D Bee, E Bennett, J T Bennett, B Benny, A Bevan, E Black, L Blackburn, M H L Blackburn, O K V Blaydes, C J Booth, I C Booth, J Booth, T Bradford, E M Bradley, A L Bradshaw, L S Brandon, M Brocklehurst, R Brook, E Brookhouse, A Brooks, C A Brooks, J Brothwood, C J Brown, J Bruce, K Brumwell, D Bryce, E L Bumby, C J Bunting, B E Burns, R Burns, E Burrell, A J Butler, S L Butler, N Butt, E Caddick, S Caldwell, C J Callaghan, O Cambell, G A Carbray, E M Cardwell, J F Cardwell, S Cardwell, H Carroll, J M Carter, L Catterall, P Caunce, B Charleston, K Chell, S Y Choudhury, A Chowdhury, E G Christie, X B Churcher, L Churchill, V N Clark, C Clarke, H W Clarke, A R Clegg, J Clegg, J Clegg, K Clempson, R Clowes, D Coker, J Colclough, S Coleman, N Collinge, J Collins, O Copeland, E Coultas, E A Coultas, A Coulton, J E Coyne, E Craine, M Crewe, J N Croft, L R Cross, L W Cross, O T Crowe, T J L Crumby, J P G Cunday, M P Cunliffe, E Cupitt, T M Curtis, E A Darkouche, B Davidson, M Davidson, S J Davies, A Deary, T O Delaney, S J Denton, S Dewhurst, G Di Meo, L Diss, C M Dolan, S C Dooley, S Dootson, S J S Douglas, K Draper, A Drinkwater, A Duffy, T A Dunbar, B Dunstan, A L Duxbury, L J Dwyer, L Eastham, A Eastwood, D Edgar, R L J Egnor, S A Ehlke-West, D J Ellis, M J Entwisle, G Esiategiwa, J Etchells, B L Eva, C E Evanson, J N Fairhurst, J L Fawl, E Finlay, R Finnerty, L R Fisher, M Fisher, A Footman, E M Forsyth, B Foster, C P Foster, M O Foster, J Fox, L Frankel, E Fyall, K Fyffe, W Gainford, C Gallagher, D Gallagher, P D Gater, J H Gawthorpe, K George, J Gibbons, C L Gibbs-Taylor, C Giles, K M Gleeson, T A D Godwin, C W Goldsack, B Goldstone, J Goodrick, M Gowland, K Grafton, C J Graham, D Grassie, M T Gravner, A Green, S Green, S Greene, N S Greenwood, T Gregg, L M Griffin, C A Grove, H G Groves, K L Guest, L E R Guest, M Gungor, E M Gunther, B J Guy, O Hadley, A Hale, K Hall, R L Hall, D Hambleton, L Hampson, S D Hancock, J Hanlon, J G Hanson, H Hardingham, E Hargreaves, K Hargreaves, K Harling, A D Harris, H E Harris, M A R Harris, E Harrison, N Harrison, S Harrison, O Haskett, Z Haslam, M Hatherley, E Hawkins, T Haworth, R Haynes, R Healey, A T Heap, E H Heminsley, E Heslop, E Hewitt, N A Heyworth, D Hickman, S L Higgs, J Hill, K N Hill, J Hill Barreiro, J Hindley, C E Hirst, S Hitchon Wilding, D Hodgkinson, E L Hodgkiss, J Hodgson, O I Hogarth, P Hogg, R A Holbach, E Holman, F Holt, O J Holt, D Hood, S Hopkin, C R Horrocks, J Horrocks, M Houlton, E G House, R Howard-Pritchard, D K Huddlestan, E Hughes, K Hughes, H J Hugo, C R Hulme, G M Hutt, C S Hutton Brown, S Islam, C Jackson, E Jackson, H C Jackson, R Jackson, T Jeff, J P Jenkins, L Jerome, C Johnson, H A Johnson, M Johnson, M A Johnson, M Johnstone, F Jones, L M Jones, S Jones, P A Jones Wright, M Jowett, A Kelly, K S Kelly-Toole, M L Kemp, H Kennedy, M R Kennerley, S R Kenny-Cooper, L Khokher, F F Kizhakkayil, R L Knisz, B Kumar, S Lagzda, P J Lakeman, C P Lam, G Lass, R Latham, I Latimer, M Law, M Lawrinson, R Lees, C A Leigh, J Lettice, K Leyland, K Linacre, T J Lindsay, R J Loftus, E M Lonican, J S Lucas, C E Lumber, G Macauley, L J Maccallum, D Mack, J Malcolm, E R Manders, E Marley, R Marr, A K Marsden, J Marsden, N Marshall, T Martin, G Masters, V J Matthews, I Mawdsley, H Mayer Wilkinson, E Mayor, N J McCulloch, J McGarry, J G McGarry, L A McGlynn, A McGovern, A J McGovern, A McLean, K L McLean, M McMahon, I McManus, C Medd, D T Melia, C Mercer, E Meredith, H Meskimmon, T F Meyer, V Michalaki, S Midgley, K A Mikula, E P Millar, M J Moat, C Molloy, B Morley, E F Morley, H L Morris, S M Morrison, A C Morrissey, D T Moyle, C J Mumby, L Munday, S Munoz Garcia, J Munro, J Murdoch, C R Murgatroyd, A Murphy, E M Murphy, V Murphy, J Muttitt, C J Naylor, D P Nicholson, J Nicholson, S R J Nicholson, J T P Nicklin, M Niland, J L Nixon, N Nosowska, E R O Connell, K W O Neill, C M O’Cleirigh, N Oldman, C O’Neil, J M Ormson, M Osborne, J Owen, R Palmer, M J A Panter, M Parker, E Parkinson, L Patterson, C Peacock, C Pearson-Jones, H Pegler, D Perch, A Perera, E Perkes, Z L Perry, R Peters, A L Pinkett, A J Plant, E G Platt, H J Poland, M R Pomfret, T L R Porter, B V Potts, S Premkumar, A Price, C Price, L Priestley, S Pritchard, H Pye, L T Quarmby, R Quayle, S C Quinn, J Rainey, E J Ralph, A L Ramsden, M Ramsden, H A Reed, J Reid, E E Rendell, A Renold, B Reynolds, C M Richardson, L Richardson, Y Richardson, K H Ridgway, E Riedel, M L Riley, H Roabuck, J A C Robbins, C T Roberts, E Roberts, J Roberts, J O J Roberts, O M Roberts, S Roberts, A A Robertson, D M Robinson, E A Robinson, H Roe, S Royle, G M Rushton, J E Rushton, A Saunders, T Savage, O Saxon, I Scarr, J Schembri, M C Schofield, A J Scott, G Scott, A G Scott-Rattray, G Scrivener, A L Sealey, C T Y Searle, J Searle, B Sharples, C A Shore, J A Shrewsbury, A K Simpson, K Simpson, M G Simpson, F Slack, A Slater, L Slater, J G Slattery, A Smith, C Smith, C Smith, C A Smith, C M Smith, E P E Smith, J L Smith, K Smith, K A Smith, R G Smith, E M Spencer, J L Spencer, L S Spencer, N Srikantharasa, O Steele, J Stein, C Stephens, I E Stephenson, E Stevens, L M Stevenson, A Stewart, J Strother, E Stubbs, J Z Stultz, N Stuteley, C Summers, E E Swales, B S Swift, C Swift, J G Tawn, M Taylor, M E Taylor, R H Taylor, T E Taylor, L Thomas, C Thompson, D A Thompson, E Thompson, W J Thompson, W T Threlfall, S J Tickle, G Timperley, M Todd, E Tolley, A Townsend, A Treece Birch, B L Turnbull, W Turnbull, H J Turner, J Turner, G T A Ulangkaya, M A Unwin, L Vaughan, S Verma, L A Walker, M Walker, R Walker, E L Wallace, J Wallace Mills, L P J Wallbank, C Walsh, Y A Walsh, O E Warburg, C Warburton, D Warburton, E Ward, J E Washbourne, C Watts, M Watts, N Way-Grime, E Wellard, G J Wells, W D C Weston, A Wetherill, T White, H J Whitehead, J J Whitehead, L J Whitehead, E G Whittington, C Whittle, D Wilcock, A B Wilkins, K S Wilkinson, H Williams, M Williams, A R Wilson, M D Winnard, C L Wise, A Wiseman, E Wishart, H Wolstencroft, J A Wood, R H Woodhouse, F H Woods, M H Woon, C A Wright, J A Wright, A J Wylie, D J C Wylie, K L Yeoman.*

3 Passes: J Adams, S Adamson, K Ali, G A F Amos, H Andrews, J Arrowsmith, L A Aspinall, O Atkinson, C E Bailey, N J Bailie, L V Baker, N G Baluyut, A J Banks, T Bardusco Brazier, A J Barlow, T Barnes, A Barrowclough, C L Barry, G D V Beare, C E Beckett, E Beech, S Begum, E Berry, M A Biggs, L Bolton, S Bolton, A J Bottomley, P S Bould, A Bowden, M Boyd, H A Bradshaw, J Brennan, G M Bridge, P L Brodrick, L W Broughton, F J Buckley, D Burns, L J Burrows, M Burrows, A J Butterworth, J Byram Davies, G Byrne, M Caine, D A Cairns, L W Campbell, C Cannon, J A Cardwell, L Carney Todd, O Carr, I Cartain Farish, A N Carter, D J Carter, J L Chappell, T Chipping, C Clark, F J Clark, A E Clarke, L K Coleman, J J T Collins, A J Connell, J A Connolly, E E Cooke, M W Craig, W Crompton, C Curtis, J Davies, J R Davies, A Davis, O A S Deacon, B Dean, E Deegan, T Dewhirst, J Dique, W Donegani, A R Dorillo, T M Dugdale, J A Eastham, L Edwards, Y El Ousfour, R P Ellis, A J Engstrom, B Fairclough, D Farley, C A D Farrar, C Faulkner, R M G Faulkner, C Fielding, C Fitzmaurice, H L Fletcher, B Flint, A M D Folley, K J Foronda, E Fox, K J Fricker Goddard, E G Fryer, R W Golby, L Grayston, S Greener, D Gruber, J F Gudgeon, F G E Gudoy, I Hamani, L M Hambly, S Hammad, G Hampson, G Hardacre, J Harding, R E Hardisty, A A Harris, S Hart, B Harvey, J J K Haydar, D Hayden, A R Heath, S Heyworth, G Hill, L J Hind, C A Hindle, C S Hodge, M Hollowell, R G Houghton, M J Houton, L L Hoyle, R Hull, J A Hutchinson, O Hyland, A J Illsley, D Impett, T Impett, M K Innes, C L Jackson, L Jackson, L C Jackson, R Jefferson, L Johnson, L G Jones, D Joyce, L Joyner, D R Keegan, A E Kerr, C Knapp, O Knowles, H Y Koo, H M Lambe, T Lawson, L Layton, J Lea, J Leadbetter, C Leahy, G Leahy, S J Leahy, R Lealand, J T Lee, L C F Lee, J J Lever, G Li, S Lindgren, E J Logue, S Longstaff, A P Lord, W Lu, H Mackay, G Madden, C Mageean, C Maginnis, C March, C Markham, J Marnick, J A Marshall, A Mathew, R J Matthews, M Maunder, R McDonnell, J McGarrity, A Mclachlan, A K Monaghan, B Moore, M Moores, T Morley, J Morris, T Munro, E M Muspratt, S Navaratnam, J Nelson, B O’Flaherty, M W Ormrod, D Payne, K D Pemberton, R K Pennington, E Pilling, E J Pilling, T Pilmore, J C Piper, S J Porter, S Potter, S Potts, J S Poxon, C E Preece, K Preece, T D Priestley, H L Purdy, D F Ralph, A Reid, M H Richardson, L E Richman, H Riding, B T Riley, B Rimmington-Mills, J C T Roach, L Roberts, S E Rogers, S Rollston, S Roumeliotis, G M Rowe, R L Salkeld, S R Salthouse, Y Sattar, A Scarlett, G L Scowcroft, M Scruton, E C Seddon, K L Sharples, A Shaw, J L Shewan, C G Shuttleworth, L Simey, O J Smith, P T Smith, G Sothern, S Spence, S Spink, D T Squires, J Squirrell, L M Standaloft, S J Stannard, E Steventon, C J Stonley, T K Studholme, A L Sudworth, J Sweeney, D J Tabeart, M P Talbot, H Thewlis, M E Thompson, A Titova, E Tomlinson, T J Tredinnick, D Turner, G Tweedale, D R Unsworth, E Unsworth, C Wade, G Waller, S L Walsh, C A Warwick, I Watkins, E J Welch, A Whalley, J Whitaker, C White, L Whittaker, J Whittles, C Williams, E R Wilson, S Wilson, B O Windows, N C Wood, S J Wood.

2 Passes: J Arkwell, T J Bagshaw, O Bailey, S Beaumont, J M Brady, M Clare, J Fleetwood, F M Goucher, J Jones, C H Loftus, T A I Lumei, K Naylor, J O’Neill.

*1 Passes: C McNally.